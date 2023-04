Italie : jugée vulgaire, une statue de sirène divise tout un village

Une statue de sirène, créée par des étudiants en art et installée à Monopoli en Italie, n'est pas au goût des habitants. Elle est jugée «vulgaire» et «provocante».

Une sirène en pierre, assise les bras croisés et regardant la mer. Cette statue aurait pu plaire au plus grand nombre. Pourtant, un détail a choqué les habitants de Monopoli, une ville de la région des Pouilles en Italie : les formes de la sirène, plus généreuses que celles du personnage créé par Disney, et l'absence de coquillage pour cacher sa poitrine.

L'œuvre a été créée par des étudiants de l'école d'art Luigi Rosso puis installée fin avril 2023 sur la place Rita Levi-Montalcini. Bien qu'elle n'ait pas encore été inaugurée, elle fait l'objet de vives critiques, notamment sur les réseaux sociaux.

En effet, le Monopoli Times a partagé la fameuse sirène, et les internautes ne se sont pas fait prier pour donner leur avis. «On dirait une sirène avec deux seins en silicone», «Mais qui a commandé cette statue ?» ou encore «Tiens, voilà une sirène refaite !»

Un hommage aux femmes rondes

En réaction à ces vives critiques, le directeur de l'école d'arts, Adolfo Marciano, a pris la défense du monument. Il affirme que cette statue est une «représentation de la réalité, en l'occurrence du corps féminin [...] Vous voyez des publicités à la télévision avec des mannequins très minces, mais la sirène est comme un hommage à la grande majorité des femmes rondes».

Comme le rappelle le Guardian, le directeur a également insisté sur le fait que la mairie a fait un appel à projet que les étudiants ont remporté pour créer cette statue. Ils «méritent d'être loués au lieu d'être critiqués» explique enfin le directeur, avant d'ajouter qu'un autre projet, dédié aux victimes d'accidents du travail, serait bientôt dévoilé.