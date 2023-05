En ouvrant une boîte de conserve de haricots d’un magasin Aldi à Rhondda Cynon Taff au Pays de Galles, une femme a découvert, horrifiée, un serpent mort à l’intérieur.

En effet, de retour chez elle après avoir fait ses courses, cette femme de 26 ans a déclaré avoir eu la peur de sa vie lorsqu'elle a soulevé le couvercle de la boîte pour découvrir ce qui semblait être un «serpent mort» flottant à la surface de la sauce rouge, d’après les informations rapportées par WalesOnline.

Deux bouteilles de vin en guise de dédommagement

La Galloise, qui a acheté la boîte de Corale baked beans chez Aldi, a publié sur Twitter une photo de sa découverte, qu'elle a décrit comme «quelque chose de gris et noir avec des marques distinctives».

«Je ne pouvais pas me résoudre à la toucher. J'ai donc donné un coup de fourchette et tout a bougé d'un coup, après quoi j'ai refusé de regarder à nouveau. Je l'ai donc emballé et je l'ai apporté à Aldi pour me plaindre et ils m'ont donné deux bouteilles de vin en guise de geste de bonne volonté», a déclaré la jeune femme auprès de WalesOnline.

Si le post a depuis été supprimé, il est rapidement devenu virale avec des centaines d’internautes qui ont partagé leur dégoût. A tel point que le compte de la marque elle-même a également réagi, et un porte-parole d’Aldi s’est excusé pour ce désagrément : «Bien que nous ne soyons pas en mesure d'expliquer la cause exacte de ce problème, il se peut que l'emballage présente une faille qui a permis à l'air de pénétrer et d'entraîner la détérioration de l'article», a-t-il tenté de justifier.