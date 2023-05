Couronnement de Charles III : le roi reprend le célèbre «Mind the gap» du métro londonien

A l’occasion du week-end de couronnement, le roi Charles III et la reine Camilla ont enregistré un message destiné au réseau de transports en commun londonien. Et Charles III ne manque pas d’humour.

Un message royal. Les usagers des transports en commun de Londres et du réseau ferroviaire britannique auront droit à une attention toute particulière ce week-end. Le roi et la reine ont en effet enregistré un message qui leur est spécialement destiné et sera diffusé toute cette fin de semaine sur le réseau TFL et Network Rail.

Charles III prend soin des voyageurs

Dans ce message dévoilé ce vendredi sur les réseaux sociaux, Charles III et son épouse s’adressent directement aux voyageurs. «Ma femme et moi, souhaitons à vous et à vos familles un magnifique week-end de couronnement», lance ainsi Charles III. «Où que vous voyagiez, nous espérons que vous passez un voyage sûr et agréable», poursuit la reine Camilla avant de rendre la parole à son époux.

Et Charles III de finir cette intervention sur une note pleine de drôlerie, avec une phrase connue de tous les utilisateurs des transports en commun londoniens. «Et n'oubliez pas... s'il vous plaît mind the gap (faites attention à l'écart ! ndlr)», conclut en effet le monarque, qui comme sa mère, feu Elizabeth II, fait preuve d'un sens de l'humour so british.