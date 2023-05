Voici le signe astrologique qui pardonne le moins

Quand le mal est fait, cet animal à pinces a du mal à pardonner. Selon l’astrocoach Nathalie Marcot, la palme du signe le plus rancunier revient au Cancer.

Dirigé par la Lune, qui régit les émotions et incarne la mémoire, ce signe d’Eau, élément de la sensibilité, «est susceptible, se souvient de tout, et ne lâche rien», explique-t-elle. Si on lui a causé du tort, impossible qu’il passe outre.

Et le temps n’y changera rien. Le Cancer (22 juin - 22 juillet) «a une mémoire d’éléphant et est capable de ressortir une histoire qui remonte à plusieurs années», note la spécialiste, également experte en Connexion Intérieure et Relations de Couple.

suivi de près par le Scorpion

Autre signe rancunier : le Scorpion (24 octobre - 22 novembre). Gouverné par Pluton, planète de la destruction, et par Mars, qui symbolise la guerre, ce signe d’Eau n’est pas du genre à pardonner. S’il s’est senti blessé, il ne va pas hésiter à utiliser son venin.

Pour le Scorpion, la vengeance est en effet un plat qui se mange froid. Il va «chercher à se venger et rien ni personne ne pourra le faire changer d’avis», affirme Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

Cette dernière rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse précise et complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.