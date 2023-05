Bobi, le plus vieux chien du monde a fêté ses 31 ans

Le chien portugais Bobi a fêté son 31e anniversaire jeudi 11 mai, a annoncé le Guinness des records, qui l’a sacré comme étant le plus vieux chien du monde.

Une longévité exceptionnelle. Le chien Bobi a fêté jeudi dernier son 31e anniversaire. Pour l'occasion, ce Rafeiro de l’Alentejo, une race que l’on ne retrouve presque exclusivement dans la région portugaise du même nom, a même eu droit à une véritable fête.

Au total, plus d’une centaine de personnes ont ainsi été conviées à une célébration «très traditionnelle», a déclaré son propriétaire, Leonel Costa.

Et pour cause, depuis que Bobi a officiellement été reconnu comme le chien le plus vieux du monde, son propriétaire jouit d'une certaine notoriété. «Nous avons reçu beaucoup de journalistes et de gens venus du monde entier pour prendre une photo avec Bobi», a-t-il assuré.

Un destin hors du commun, surtout, pour ce chien dont la race est réputée pour garder le bétail.

Un chien toujours en bonne santé

En vieillissant, Bobi a naturellement vu sa santé décliner. Il a notamment désormais des difficultés à marcher et sa vue a baissé. A l'approche de son anniversaire, son maître, prudent, lui avait fait passer un bilan de santé, notamment parce qu'il craignait que les nombreux visiteurs soient une source de stress. «Il y a eu beaucoup de photos prises et il a dû se lever et se baisser à plusieurs reprises», a-t-il expliqué. «Ce n'était pas facile pour lui», a-t-il déploré.

Malgré son âge avancé, et ses signes de fatigue, Bobi reste pourtant globalement en bonne santé, selon son maître, qui attribue son incroyable longévité à «l'environnement calme et paisible» dans lequel il vit.

Du reste, Bobi est non seulement le plus vieux chien vivant actuellement sur Terre, mais aussi le plus vieux chien jamais enregistré, selon le Guinness.

Fait insolite, à sa naissance, son maître n'avait que 8 ans : «Bobi est spécial parce que le regarder, c'est se souvenir des gens qui faisaient partie de notre famille et qui ne sont malheureusement plus là, comme mon père, mon frère ou mes grands-parents qui ont déjà quitté ce monde», a confié Leonel Costa.