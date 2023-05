Angleterre : A 81 ans, elle vient de finir son 175e marathon

Une Anglaise, âgée de 81 ans, vient de terminer son 175e marathon. Elle ambitionne de parcourir 300 courses de ce type, de quoi motiver les plus jeunes par son courage.

Hilary Wharam, qui s'est mise à la course à l'âge de 55 ans, a terminé son 175e marathon dimanche. Et ce n'est qu'un début : elle rêve de participer à 300 courses de ce genre a révélé le Daily Mail.

La retraitée, qui a terminé le marathon Leeds Rob Burrow en huit heures et quinze minutes dans la ville de Leeds en Angleterre, a rapporté qu'il s'agissait de «l'un des meilleurs». «C'était incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bien». Elle a déclaré que de nombreuses personnes étaient venues l'encourager pendant le marathon, ce qui l'a aidée à franchir la ligne d'arrivée : «Beaucoup de gens me connaissent, pas seulement les coureurs, mais aussi d'autres disciplines, donc pendant que je courais, les gens sortaient de la foule pour me donner une accolade».

Elle a précisé au Daily Mail : «C'est toujours difficile, c'est plus difficile quand on est seul, mais si vous avez un public captif et que vous pensez à les aider, vous volez simplement car vous ne vous concentrez pas du tout sur vous-même.»

Le marathon, ainsi que le semi-marathon de Leeds qui a également eu lieu dimanche, sont organisés par le conseil municipal de Leeds, est en partenariat avec l'association caritative Jane Tomlinson's Run For All et a déjà dépassé la barre du million de livres sterling.