Voici le signe astrologique qui est le plus capricieux

Les personnes nées sous ce signe de Feu, ont tendance à vouloir tout et tout de suite, selon l’astrocoach Nathalie Marcot.

Parmi les douze signes du Zodiaque, c’est le Bélier (21 mars- 20 avril) qui obtient la palme du signe le plus capricieux. «Quand il veut quelque chose, il fait tout pour l’avoir et ne sait pas se montrer patient», affirme l’astrocoach Nathalie Marcot. Avec lui, «il faut que ça aille vite».

Premier signe du Zodiaque et gouverné par Mars, «planète de l’action et de l’impulsion», le Bélier «est spontané, très dynamique, et fait tout sur un coup de tête». Prendre son mal en patience n’est donc vraiment pas son fort.

le cancer n'est pas en reste

Et ce signe de Feu est suivi de près par le Cancer (22 juin - 22 uillet), associé à l’élément Eau, souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple. En effet, ce signe sensible et susceptible est «associé aux caprices».

Dirigé par la Lune, l’astre qui gère les humeurs, «il a un côté très enfantin et manque de patience». Si les choses ne vont pas dans son sens et qu’il n’obtient pas ce qu’il souhaite, il peut vite être contrarié et s’énerver.

L'astrocoach, qui tient une chaîne Youtube, rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et les autres caractéristiques du thème astral.