Voici les 10 marques que les Français ont le plus de mal à prononcer

Il existe des dizaines de milliers de marques à travers le monde, et parmi elles, certaines nous donnent du fil à retordre quand il s'agit de les citer. Voici celles que les Français ont le plus de mal à prononcer d'après une étude.

Vous avez déjà tapé sur votre moteur de recherche «comment prononcer / comment dire LinkedIn»? Et bien sâchez que vous n'êtes pas le seul. Business Name Generator (BNG) a décidé d’analyser le nombre de recherches Google visant les demandes de prononciation des marques les plus populaires en France pour faire ressortir celles que les Français ont le plus de mal à énoncer.

En tête du classement, on retrouve la plate-forme de médias sociaux axée sur les entreprises et l'emploi, LinkedIn. Cette dernière comptabilise 2.040 recherches annuelles Google quant à sa prononciation, et doit en vérité se dire «Link-tine».

Derrière, on retrouve le géant Google, avec 1.200 recherches, et la marque de sport Nike avec 840 recherches. Si vous avez l’habitude de la prononcer de manière à ce qu'elle rime avec «bike», alors vous vous trompez. Nike se dit en fait «naï-ki», qui rime avec «spicy».

Apple et YouTube suivent avec 720 recherches annuelles, devant Orange. Les maisons de luxe Hermès et Louis Vuitton sont les marques françaises les plus difficiles à prononcer, avec 480 recherches, tout comme Huawei et Oracle qui complètent le top 10.

A l’étranger, Hermès est de loin la marque française qui pose le plus de difficultés, avec un cumul de 97.000 recherches. Une prononciation qui doit s’approcher de la phonétique «Air-messe».