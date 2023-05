Etats-Unis : un ours piégé dans une voiture libéré par la police du Nevada (vidéo)

Des agents du bureau du shérif de Washoe, dans le Nevada (Etats-Unis), ont libéré à l'aide d'une corde un ours noir pris au piège dans une voiture, le 28 mai dernier.

Une intervention pas comme les autres. Des policiers de Washoe dans le Nevada, aux Etats-Unis, ont été appelés pour libérer un ours noir pris au piège dans une voiture, le 28 mai dernier.

Coincé sur la banquette arrière, l’animal était en détresse. Il avait réussi à grimper dans le véhicule, garé sur un parking et était probablement à la recherche de nourriture, lorsqu’il s'est retrouvé piégé à cause de la portière qui s'est refermée.

You never know what a call may bring…





Washoe County Sheriff’s Office Incline patrol responded to a residence, that's where they learned that the owners had discovered a bear stuck inside their vehicle. pic.twitter.com/YJnbvJtKaI

— Washoe Sheriff (@WashoeSheriff) May 28, 2023