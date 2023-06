Elle fête ses 108 ans et dévoile son étonnant «secret» de longévité

Une résidente d’une maison de retraite dans le Derbyshire, en Angleterre, a reçu des centaines de cartes de vœux pour célébrer ses... 108 ans. Pour l'occasion, elle a révélé son «secret» de longévité.

108 ans, ça se fête ! Ada Daniel est résidente depuis 2015 d’une maison de retraite dans le Derbyshire, un comté d’Angleterre. Pour son dernier anniversaire, elle a reçu près de 300 cartes de vœux.

Care home flooded with cards for resident's 108th birthday https://t.co/3l8ylX5GDw — BBC News (UK) (@BBCNews) June 1, 2023

C’est la direction de la maison de retraite qui est à l’origine de cette initiative. Un appel avait déjà été lancé pour les 105 ans d'Ada Daniel et avait fait le bonheur de la résidente. La directrice a réitéré l’appel et pas moins de 300 cartes de vœux ont été adressées à Ada Daniel. Selon Kelly Goucher, la directrice : «Elle est contente de savoir qu’elle est connue pour son âge avancé».

Des chiens mais pas d'enfants

Mais ce qui fait sourire la directrice de la maison de retraite, ce sont les confessions d’Ada Daniel sur sa longévité. «Je lui ai demandé quel était son secret pour se préserver et elle m’a répondu qu’elle avait eu des chiens au lieu de faire des enfants !»

«Elle n’a jamais eu d’enfants et donc pas de petits enfants non plus donc on voulait qu’elle reçoive autant de cartes que possible», explique Kelly Goucher à la BBC.