EuroMillions : qui a remporté le méga jackpot de 130 millions d'euros ?

C'est un joueur britannique qui a remporté le méga jackpot de 130 millions d’euros, mis en jeu le vendredi 2 juin.

La cagnotte avait de quoi faire tourner la tête : 130 millions d’euros étaient mis en jeu à l’EuroMillions du vendredi 2 juin. Et l'heureux élu est un joueur britannique qui a remporté le gain faramineux en jouant les cinq numéros gagnants : 3, 12, 15, 25, 43, et les étoiles 10 et 11.

Deux joueurs français ont dû apprécier leur soirée puisqu’un joueur est devenu millionnaire et un autre a empoché 173 000 euros grâce à ses quatre numéros gagnants. Tous les gagnants ont désormais 60 jours pour se faire connaître.

En février dernier, un joueur français originaire de la région de Valenciennes, avait été l’un des 100 élus à voir son code de participation tiré au sort afin de remporter la somme d’un million d’euros, mais il ne s’était pas déclaré à temps et avait perdu son gain.