Astrologie : voici les pires signes avec lesquels partir en vacances

Pour profiter au maximum de ses vacances, il faut bien choisir ses compagnons de voyage. Alors que la période estivale approche, voici les signes avec qui il vaut mieux éviter de partir.

Selon l’astrocoach Nathalie Marcot, certaines associations sont beaucoup plus favorables que d’autres quand il s’agit de voyager. Selon son signe astrologique, on préfèrera s’entourer d’un signe d’Eau, de Terre, d’Air, ou bien de Feu.

les signes de Feu et d’Eau n'ont pas les mêmes envies

Les signes de Feu, c’est-à-dire Bélier, Lion, Sagittaire, sont connus pour leur dynamisme. Ils aiment bouger et s’amuser. Ainsi, ils vont avoir beaucoup de mal à passer du bon temps avec les signes d’Eau, notamment les Poissons et le Cancer, qui, eux, «sont plus dans l’introspection, et préfèrent les séjours paisibles et le farniente». Contrairement aux personnes Bélier, Lion, et Sagittaire, «ils vont vouloir se prélasser au bord de l’eau pendant des heures».

Également signe d’Eau, le Scorpion fait figure d’exception. Comme les signes de Feu, il aime les activités, car il est dirigé par Mars, la planète de l’action. Il n’est pas du genre à rester sur sa serviette. En vacances, le Scorpion optera plutôt pour «des sports nautiques à sensation». Donc il n’appréciera guère la compagnie de ses congénères Poissons et Cancer.

les signes de terre et d'Air n'ont pas la même définition des vacances

De leurs côtés, les signes de Terre - Taureau, Vierge et Capricorne - sont «posés et pragmatiques», explique Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube. Ils aiment les vacances calmes, et surtout, avoir un programme très précis, préparé à l'avance. «Tout doit être réglé comme du papier à musique». Pour ces raisons, ils ne seront pas à l’aise avec des signes appartenant à l’élément Air.

Les personnes nées sous le signe des Gémeaux, de la Balance et du Verseau, aiment en effet «les choses spontanées, sans prise de tête, et se laissent porter par les événements. Ils vont là où le vent les mène», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Partir avec un Taureau, une Vierge ou un Capricorne, serait pour eux synonyme d’ennui, et cela pourrait engendrer des tensions.