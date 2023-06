Voici le signe astrologique le plus populaire

Ce signe de Feu n'a pas peur d’aller à la rencontre des autres et sait se faire apprécier du plus grand nombre.

Il est souvent entouré d’une foule d’admirateurs. Le signe le plus populaire du Zodiaque est le Lion.

Majestueux, charismatique, extraverti, généreux et flamboyant, il parvient facilement «à attirer les gens vers lui et veut être au centre de l’attention», explique l’astrocoach Nathalie Marcot.

Dirigé par le soleil, le Lion «aime rayonner, se faire remarquer, et que tous les regards soient tournés vers lui», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

le podium complété par le bélier et le sagittaire

Quant au Bélier, «c’est un vrai leader». Il est gouverné par Mars, planète de l'action, et «montre le chemin dans un groupe». Ce signe populaire est connu pour séduire tous ceux qu'il rencontre.

Il «donne naturellement envie de s’approcher de lui», ajoute Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube. Enfin, il y a le Sagittaire. Jovial, bon vivant et optimiste, «il aime avoir une cour», et sait se faire aimer notamment grâce à son humour.

En soirée, précise-t-elle, «il fait souvent le clown pour amuser la galerie et raconte des blagues qui font généralement rire tout le monde».