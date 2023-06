Alignement de 5 planètes ce week-end : où et comment les observer ?

C'est un événement rare auquel il sera possible d'assister : l'alignement de cinq planètes dans la nuit du 16 au 17 juin. Comment observer le phénomène ?

Il faudra se lever tôt ! Aux alentours de 5 heures du matin ce samedi 17 juin, Mercure, Uranus, Jupiter, Neptune et Saturne seront visuellement réunis et observables.

Un alignement planétaire est un phénomène visuel lorsque les planètes semblent proches les unes des autres dans un petit secteur du ciel, vu de la Terre. Pour l'observer, il faudra mettre son réveil une heure avant le lever du soleil et se tourner vers un horizon dégagé et sans pollution lumineuse. L'alignement de ces planètes sera visible durant environ une heure.

Pour ne pas confondre les planètes et les étoiles, il est bon de savoir que les premières citées ne scintillent pas comme le précise, Star Walk. L'observation des planètes les plus éloignées nécessitera l'utilisation d'un télescope. Toutefois, Il existe une application gratuite pour découvrir cet alignement en toute simplicité : Sky Tonight.

Le mauvais temps prévu empêchera certaines régions d'observer le phénomène .

Rise and shine, early birds! On June 17, the pre-dawn sky will feature a rare alignment of 5 planets – Saturn, Jupiter, Mercury, Uranus, and Neptune. Follow our detailed guide to make the most of this celestial show:https://t.co/YMJQi10pdU pic.twitter.com/w94ItTkiZq

— Star Walk (@StarWalk) June 15, 2023