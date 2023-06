Heure miroir : voici la réelle signification des heures doubles

Il arrive parfois qu’en voulant regarder l’heure, nos yeux rencontrent une heure miroir, autrement dit des chiffres doublés. Mais selon le voyant Claude Alexis, ce n'est pas le fruit du hasard.

Quand on regarde son smartphone et que l’on tombe sur une heure miroir, tels que 10h10, 21h21, ou encore 12h12, on ne peut pas s’empêcher de se demander si ce phénomène est insignifiant, ou s’il y a un message caché.

Comme l'explique le célèbre voyant astrologue et médium Claude Alexis, «rien n’est dû au hasard. Tout a un sens et une signification». «Si nos yeux rencontrent l’une des heures miroirs, heures et minutes semblables, ce n’est pas pour rien».

Les heures miroirs, affirme-t-il, «sont là pour nous transmettre des messages angéliques». L’alignement des chiffres «sont des messages transmis par les anges gardiens aux êtres humains. Ils nous envoient des signes et des indices».

Quel message derrière chaque heure miroir ?

Mais est-ce de bon ou de mauvais augure ? En réalité, tout dépend des chiffres, souligne Claude Alexis, qui a mis en place une web TV dédiée à la voyance.

«Soit l’heure miroir est bénéfique pour faire un vœu et exprimer ce que l’on souhaite, soit l’heure miroir annonce prudence et réflexion». Voici l’interprétation associée à chacune des 24 heures miroirs.

00H00

Cette heure miroir signifie que vous êtes sur un point de départ, qu’un choix s’impose à vous. Il ne faut pas le fuir et oser s’affirmer.

01H01

Vous êtes dans une grande solitude ou une personne qui vous aime se rapproche de vous. Soyez réceptif ou allez à la recherche de votre âme sœur.

02H02

Un secret vous entoure. On vous cache des choses que vous devez légitimement connaître. Ne subissez pas, essayez de chercher la vérité.

03H03

Une personne de votre entourage essaie de vous envahir psychologiquement et physiquement. Il vaut mieux prendre de la distance.

04H04

Un événement important va venir bousculer votre vie. Ne craignez pas le changement, il sera salvateur, et si ce n’est pas le cas, affrontez-le pour mieux vous en libérer.

05H05

Une personne est éprise de vous. Alors regardez autour de vous et soyez ouvert au sentiment amoureux.

06H06

Vous êtes trop omniprésent dans la vie de quelqu’un. Lâchez du lest et essayez de comprendre pourquoi cela vous est indispensable.

07H07

Une personne qui vous est chère aimerait attirer votre attention. Regardez autour de vous et ne faites pas attention seulement à son physique, mais à son âme.

08H08

Tout le monde ne vous aime pas. Vous pensiez être entouré de bienveillance, mais ce n’est pas le cas. Ciblez votre entourage professionnel et réagissez.

09H09

Un ami vous veut du bien et cela vous réconforte de savoir que vous bien entouré et aidé. Faites confiance à l’amitié.

10H10

C’est le coup de foudre. Les chiffres sont alignés et les cœurs aussi. Si vous êtes à la recherche de l’amour, ouvrez l’œil.

11H11

Attention, votre cœur risque d’être écorché. Ne confondez pas amour et passion sinon vous risquez de souffrir.

12H12

C’est la belle heure. Un alignement idéal qui répond à tous vos souhaits, ne vous privez pas.

13H13

Ce sont les bons chiffres, ceux qui répondent à tous les vœux. Choisissez-en un seul et il se réalisera.

14H14

L’échec peut être au rendez-vous. Mais ne baissez pas les bras et recommencez.

15H15

Un ancien amour revient dans votre vie et va tenter de vous séduire à nouveau. Pourquoi ne pas laisser faire les choses ?

16H16

Une personne proche de vous, lumineuse et délicate, brûle d’amour pour vous. Ne refusez pas ce que la vie vous offre.

17H17

Soit c’est le bon moment pour vous faire valoir, soit vous allez vers des conflits. Soyez prudent dans vos paroles et dans vos actes.

18H18

C’est la bonne heure. Votre vœu le plus cher sera exaucé.

19H19

Il va vous falloir de la patience pour arriver à vos fins. Ne brusquez rien, attendez votre heure et ce n’est pas celle-là.

20H20

On pense à vous. Avec force et sentiments. Lâchez prise et laissez-vous porter par la bienveillance des anges.

21H21

Chance et réussite sont auprès de vous. La roue tourne en votre faveur, les chiffres sont formels.

22H22

Une nouvelle vous arrive qui va changer votre vie et vous amener vers d’autres horizons. Soyez prêt.

23H23

Votre cœur peut battre la chamade, vous êtes aimé et vous aimez. Tout est possible, c’est le début de l’engagement, de la vie de couple.