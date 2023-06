Alors qu’elles voulaient se rendre à une exposition d’art nu à Currumbin Waters, en Australie, des actrices X se sont finalement retrouvées dans une veillée funèbre en petite tenue. En cause : un problème de date.

Des invitées qui ne passent pas inaperçues. Hayley Vernon, actrice australienne de films X devenue populaire sur Onlyfans, et deux de ses amies avaient décidé il y a quelques jours de se rendre à une exposition dédiée à l’art nu dans l’espace événementiel Dust Temple à Currumbin Waters, près de la ville de Gold Coast, dans l’Etat de Queensland (Australie).

Pour se fondre dans le décor, la star du X de 35 ans et ses amies se sont mises en petite tenue. Arrivées sur place, les trois jeunes femmes ont remarqué qu’un grand nombre d’invités, habillés en noir, les fixaient étrangement et semblaient être gênés par leur présence.

C’est ainsi que Hayley Vernon s’est rendu compte qu’elle n’était pas au bon endroit. «Excusez-moi, nous sommes ici pour l’exposition de dessins de nus. Où est-elle ?», a alors demandé l’actrice à une femme. Choquée, cette dernière lui a répondu qu’il s’agissait d’une «célébration de la vie, c’est une veillée funèbre», rapporte le Daily Mail.

«J'avais confondu les dates. Tous ces gens nous regardaient fixement en pensant : «Qui sont ces trois-là ?» Je n'ai jamais autant ri d'une erreur malencontreuse», a réagi la trentenaire sur Instagram.

Hayley Vernon est devenue connue du grand public après sa participation dans l’émission «Married at first sight», la version australienne de «Mariés au premier regard», en 2020. Elle est actuellement l’un des plus grands noms de l’industrie pornographique australienne.