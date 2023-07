Gard : un kangourou aperçu au milieu des vignes

Un vigneron domicilié dans le Gard a eu la surprise de tomber sur un kangourou qui se trouvait sur sa propriété. L’animal était en train de manger du raisin dans ses vignes.

Une rencontre inattendue. Le 26 juin dernier, Loïc Ferraud, un viticulteur qui exploite 30 hectares de vignes dans la commune de Vauvert, dans le Gard, a aperçu un animal inhabituel dans l’une de ses parcelles. «Il était 8h du matin. Mon père était sur son tracteur et il m'a appelé pour me dire qu'il y avait un kangourou dans les vignes. Je ne l'ai pas cru et je lui ai répondu : ‘arrête, ça doit être un lièvre’», a déclaré le viticulteur à France 3 Occitanie.

Tout de même surpris par les déclarations de son père au téléphone, le trentenaire a décidé de se rendre sur les lieux. Rapidement, il s'est rendu compte que son père n’hallucinait pas. «Il grignotait mes raisins et il a bondi d'un coup. Ça court très vite. On a déjà eu des sangliers, des renards et même des moutons l'hiver. En revanche, c'est la première fois que l'on voit ça», se souvient Loïc Ferraud, encore surpris par la rencontre avec le marsupial.

Ce n’est pas la première fois que des kangourous sont aperçus à l’air libre dans le Gard. En mai 2022, un wallaby, avait été signalé à Tresques, une autre commune du département. Les gendarmes et les pompiers avaient réussi à attraper l'animal qui était blessé.