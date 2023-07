Voici le signe astrologique avec lequel vous êtes incompatible

Que ce soit en amour ou en amitié, certains signes astrologiques ne sont pas faits pour s’entendre, tant leurs caractères sont opposés. Voici le signe avec lequel vous avez le moins d’affinités, selon les analyses de l’astrocoach Nathalie Marcot.

Bélier

Entre un Bélier et un Cancer, le courant ne passe pas. Cet animal à pinces est hypersensible et rancunier, or le Bélier est franc, direct, et préfère les signes qui, comme lui, passent rapidement à autre chose après un différend.

Lion

Le Lion ne forme pas un très bon duo avec le Capricorne. Leur attitude est bien trop différente. Le Lion a besoin de se mettre en avant, de se faire remarquer, tandis que le Capricorne est réservé. Il aime rester dans l’ombre.

Sagittaire

Le Sagittaire a besoin de liberté, d’indépendance, et de grands espaces. Ce signe est connu pour avoir très peu d’atomes crochus avec une Vierge car, au contraire, ce signe a besoin de sécurité, d’une routine, et de stabilité.

Taureau

Le Taureau aime la sécurité financière et affective, et rester tranquillement au chaud au coin du feu. Ainsi, ce signe de Terre a du mal à s’entendre avec le Sagittaire. Ce natif aime la liberté, sortir, rencontrer du monde, et voyager.

Vierge

La Vierge n’a pas vraiment de points communs avec le Bélier. La Vierge est méticuleuse, elle a besoin de concret, de précision. Le Bélier, lui, aime la spontanéité, être dans l’action, et il est imprévisible. Et la Vierge ne supporte pas cela.

Capricorne

Réservé et stable, le Capricorne n’apprécie guère la compagnie d’un Gémeaux car ce signe doit sans cesse bouger. Il déteste la routine, et il papillonne. Il s’intéresse à plein de choses, mais reste en surface, ce qui agace le Capricorne.

Gémeaux

Gémeaux et Vierge ne forment pas un bon duo. Les Gémeaux aiment l’imprévu, et ont du mal à accepter le côté pointilleux de la Vierge. Avec elle, tout doit être organisé et prévu, contrairement aux Gémeaux, qui adorent les surprises et la spontanéité.

Balance

La Balance aime le contact et avoir un lien fusionnel avec l’autre et a toujours besoin d'être rassurée. C’est pourquoi généralement elle peine à se lier à un Capricorne, un signe connu pour être froid et distant.

Verseau

Le Verseau ne va pas tisser des liens très solides avec le Taureau car ce dernier est bien trop terre à terre et individualiste. Il veut vivre en paix alors que le Verseau aime être entouré et adore quand ses amis passent sans prévenir.

Cancer

Sensible, le signe du Cancer a besoin d’être materné et câliné. Et le Verseau est bien trop tranchant pour lui. Sans compter que le Verseau est dans l’instant présent et le futur, tandis que le Cancer est tourné vers le passé.

Scorpion

Entre un Scorpion et Lion, la relation peut être complexe car il va y avoir de la confrontation et de la rivalité. Le Scorpion aime le pouvoir et avoir le contrôle sur les choses. Il va avoir du mal à s’entendre avec un Lion, qui veut toujours avoir raison.

Poisson

Le Poisson ne peut pas suivre le Sagittaire. Le Poisson c’est l’intuition, la mélancolie, l’introversion. Il a besoin de ne rien faire pour se ressourcer. Et le Sagittaire, lui, ne supporte pas l’inactivité. Il veut voir du monde, et profiter de la vie.

Nathalie Marcot, experte en connexion intérieure et relations de couple, rappelle que ces analyses sont des généralités. Pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.