Archéologie : une découverte exceptionnelle prouve que l'Homme a colonisé les Amériques plus tôt que prévu

Une nouvelle étude scientifique publiée ce mercredi 12 juilet a permis de prouver que l'Homme a colonisé le continent américain plusieurs milliers d'années avant la date établie jusque-là. Pour parvenir à cette conclusion, les experts se sont appuyés sur des pendentifs avec des os de paresseux géants découverts au Brésil.

Une découverte qui bouleverse les avancées scientifiques sur le sujet. En étudiant des pendentifs fabriqués avec des os de paresseux géants, un animal disparu de 3 à 4 mètres de long qui vivait en Amérique du Sud, des scientifiques ont fait une découverte majeure au Brésil.

Selon The Guardian, les chercheurs ont donné un âge à ces objets compris entre 25.000 et 27.000 ans avant J.C, soit plusieurs milliers d'années avant les précédentes théories établissant la colonisation des Amériques par l'Homme.

L'idée reçue jusqu'alors convergeait vers une arrivée des hommes lors d'une seule grande vague de migration sur le pont terrestre de Béring, aujourd'hui étroit bras de mer entre la Russie et l'Alaska.

«Nous disposons désormais de preuves solides - avec d'autres sites d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord - qui nous obligent à revoir nos idées sur la migration de l'homme vers les Amériques», a déclaré Mirian Liza Alves Forancelli Pacheco, co-auteur de l'étude et archéologue à l'université fédérale de São Carlos (Brésil).

«Il est très probable que plusieurs vagues de personnes soient arrivées en Amérique», a ajouté Briana Pobiner, coauteur de l'étude et paléoanthropologue au Smithsonian Institution's National Museum of Natural History à Washington.

«Des objets personnels»

Alors que les ornements ont été découverts il y a une trentaine d'années dans le centre du Brésil, cette étude est la première à exclure la possibilité que des humains les aient trouvés et sculptés des milliers d'années après la disparition des animaux.

Dans la revue britannique Proceedings of the Royal Society B, une équipe de chercheurs brésiliens, français et américains ont expliqué que ce travail manuel a été réalisé quelques jours ou quelques années après la mort des animaux et avant la fossilisation des matériaux.

«Nous pensons qu'il s'agissait d'objets personnels, peut-être destinés à la parure personnelle», a détaillé Thais Rabito Pansani, co-auteur de l'étude et paléontologue à l'université fédérale de São Carlos, au Brésil.