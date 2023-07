Aisne : un maire réalise un périple à vélo de 750 km jusqu’au Vatican pour sauver l’église de sa commune

Le maire du village de Bonnesvalyn (Aisne) a débuté un périple de 750 km à vélo entre Nice (Alpes-Maritimes) et le Vatican le mardi 11 juillet afin de récolter 70.000 euros pour la rénovation de l’église de la commune.

Un exploit sportif pour une récolte de fonds visant un bâtiment historique. Stéphane Frère, le maire du village de Bonnesvalyn (Aisne), a entamé un périple de 750 km à vélo entre Nice (Alpes-Maritimes) et le Vatican le mardi 11 juillet pour récolter 70.000 euros afin de rénover l’église communale.

Le premier édile, qui a pris la route il y a près d’une semaine, a utilisé la page Facebook de sa commune pour permettre aux curieux de suivre l’avancée de son voyage. Sur cette publication, on a notamment pu voir son départ pris de Nice.

Il a opté pour cette ville afin d’écourter de moitié son périple, qui aurait été de près de 1.500 km en cas de départ de son village. Au sujet de la destination d’arrivée, l’élu a simplement confié à Ouest-France un choix «évidemment symbolique», évoquant sur le ton de la plaisanterie un «miracle» pour permettre la rénovation de l’édifice dans sa commune. Ce dernier a assuré qu’il arriverait au Vatican avant le dimanche 23 juillet.

Le maire fait Entre 80 et 100km de vélo par jour

Afin d’éviter les fortes chaleurs au sud de la France puis en Italie, il a pris l’habitude de rouler le matin et le soir en évitant de pédaler l’après-midi. Dans cette quête, Stéphane Frère a seulement emporté une gourde de deux litres et son téléphone portable pour rendre compte de son avancée.

«Je suis sportif ! Chaque jour, je roule entre 80 et 100 km. Je ferai du camping sauvage ou j’irai dans des campings municipaux. Dans les grandes villes, comme Gênes et Rome, je passerai une nuit à l’hôtel», a assuré le maire au quotidien régional.

Une église romane du XIIe siècle à rénover

Derrière cet exploit sportif, l’élu a pour ambition de financer la rénovation de la superbe église romane du XIIe siècle située dans sa commune.

Eglise à Bonnesvalyn (Aisne). Edifice pittoresque des 12e et 13e siècles en pierre, de style roman. Intéressants modillons sous les corniches de la nef et du chevet. #Patrimoine #MonumentHistorique https://t.co/uuLhrSYbhp pic.twitter.com/EnGV0pHBwI — Monumentum (@MonumentumFr) December 16, 2021

«La priorité, c'est de commencer par les toitures. On a le toit du clocher qui est vraiment dégradé, le toit de la tourelle et de l'abside qui nécessitent des travaux d'urgence... Il faut que ce soit réalisé, sinon ça risque de se dégrader encore plus, et de nous coûter encore plus cher», a assuré Stéphane Frère pour France 3 Hauts-de-France.

Fermé pendant près de deux décennies, l’édifice a récemment été rouvert après une série de travaux afin d’en faire l’un des lieux attractifs de Bonnesvalyn.

«Nous l’avons rouverte il y a trois ans après un gros chantier qui a mobilisé des bénévoles et des habitants. Des concerts et des chorales s’y tiennent maintenant. Nous participons aussi aux Journées Européennes du Patrimoine. Cela donne de la vie au village (…) Nous aimerions aussi y ouvrir un musée dédié à l’archerie», a détaillé le maire au journal régional avant son périple.

Des cagnottes ouvertes sur internet

Pour mener à bien l’ensemble des rénovations nécessaires, l’élu a pu compter sur de multiples aides financières régionales et gouvernementales. Ces dernières sont toutefois insuffisantes pour permettre l’aboutissement des chantiers dans la commune.

«Le montant des travaux a été estimé à 700.000 €. Nous sommes subventionnés à 90% grâce à la Drac, le Département et la Région. Mais les 70.000 € restants sont trop lourds pour la commune», a regretté le premier édile. Si la municipalité effectuait un tel effort financier, elle devrait se priver de tout autre chantier dans la ville pendant une décennie.

Stéphane Frère a donc ouvert une cagnotte Leetchi afin de permettre aux donateurs de venir en aide au village. Cette dernière a déjà enregistré quelques dons lors des dernières semaines. En parallèle, la Fondation du Patrimoine a prévu de lancer une collecte du même type sur son site internet dans les jours à venir.