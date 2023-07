Voici le signe astrologique qui a l’espérance de vie la plus élevée

Activités physiques, alimentation… Parmi les douze signes du Zodiaque, ce signe de Terre fait particulièrement attention à sa santé.

S’il y a bien un signe qui fait tout pour rester en forme, et le plus longtemps possible, c’est la Vierge. En effet, selon l’astrocoach Nathalie Marcot, pour ce signe de Terre «il vaut toujours mieux prévenir que guérir».

Dirigé par Mercure, le signe de la Vierge est «méthodique et très rigoureux». Quand il a un traitement, il le suit à la lettre, et quand il s’agit de faire des analyses ou des examens, même de routine, «la Vierge ne remet jamais au lendemain». Hypocondriaque, ce signe «a peur de tomber malade», et dès le premier signe d’alerte, il file chez le médecin.

La Vierge «est toujours dans le contrôle», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple. Par exemple, «elle a souvent tendance à contrôler son alimentation et surveiller son poids, elle fait régulièrement du sport pour s’entretenir et prendre soin d’elle».

En résumé, les personnes nées entre le 23 août et le 22 septembre ont une bonne hygiène de vie, et «évitent au maximum les excès», contrairement au Sagittaire, note Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

En effet, le Sagittaire «est un épicurien qui va avoir tendance à brûler la chandelle par les deux bouts», précise l’astrocoach, qui rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Ce signe de Feu «vit l’instant présent et profite des bonnes choses», sans se soucier des potentielles conséquences.