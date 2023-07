EuroMillions : il pense avoir gagné 8,60 euros et apprend qu'il est millionnaire

Alors qu'il pensait repartir avec 8,60 €, un joueur de l'EuroMillions de Tours (Indre-et-Loire) a eu la surprise d'apprendre qu'il avait en réalité remporté un million d'euros.

Et si c'était bientôt votre tour ? Depuis plusieurs années, la Française des jeux (FDJ) propose des codes MyMillion sur les tickets d'EuroMillions. A chaque tirage, un joueur français a la chance de remporter un million d'euros grâce à ce code. Et il arrive que certains chanceux oublient cette option. C'est ce qui aurait pu arriver à cet habitué du «Balzac», un bar-tabac situé sur l'avenue Stendhal à Tours. Mardi 30 mai, il a décidé de jouer deux grilles «flash», avec des numéros attribués au hasard. Ce qui ne lui a pas vraiment réussi puisqu'il n'a eu que deux bons numéros par grille. Il pensait donc devoir empocher 8,60 euros, et se rend quelques jours plus tard au bar-tabac pour retirer son gain. Et c'est avec stupeur qu'il a découvert que son numéro MyMillion avait été tiré. Une enveloppe EDF comme coffre-fort La FDJ lui confirme qu'il vient bien de remporter un million d'euros. Et en attendant de se rendre à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) pour toucher son gain, il a fallu cacher son ticket, par peur de se le faire voler avant le paiement. «J’ai pris la dernière facture d’électricité reçue et glissé mon reçu dedans ! J’ai pensé que cela ferait un bon coffre-fort», a-t-il expliqué au site Tirage-gagnant.com. Sur le même sujetLoto : un Marseillais remporte plus de 2 millions d’euros et près de 135.000 en plus grâce à une erreur du buralisteLire L'heureux gagnant envisage désormais d'acheter un appartement en région parisienne et de profiter de son argent pour effectuer les voyages qui le font rêver.