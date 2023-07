Guerre en Ukraine : comment des sites de rencontre et l’IA sont utilisés pour piéger des soldats russes

En Ukraine, des femmes tendent des «pièges à miel» aux soldats russes via les applications de rencontres, pour les amener à révéler tout ce qu'ils savent du conflit.

Molfar, un cabinet ukrainien de renseignements basé à Londres, a déclaré au Times ce jeudi 20 juillet qu’il avait créé de faux profils sur des applications de rencontres pour séduire les soldats russes et leur soutirer des informations. Cette technique du «piège à miel», remise au goût du jour et transmutée aux applications de dating, génère de faux profils à l’aide d’une intelligence artificielle, et laisse la faiblesse humaine et les services spéciaux prendre le relai.

Depuis plus d’un an, ce sont ainsi deux Ukrainiennes d’une vingtaine d’années qui se chargent de discuter avec les soldats ennemis derrière de faux profils, et qui tentent de récupérer un maximum de renseignements sur l'invasion en Ukraine. «Nous cherchons des informations sur le nombre de soldats, sur la quantité d'équipement militaire, sur le succès ou l'échec de certaines attaques, sur leurs problèmes de nourriture et d'équipement», a déclaré l’une d’entre elle au Times.

«Ils nous demandent de les épouser dans quelques jours»

Selon ces espionnes, les recrues inexpérimentées partagent souvent des informations sur leur rôle, leur lieu de service ainsi que l’évolution de la guerre sur le front. «Certains d’entre eux sont vraiment désespérés et deviennent tellement amoureux de nous qu’ils nous demandent de les épouser dans quelques jours ou quelques semaines», indique l’une des deux femmes.

Elles assurent cependant ne pas ressentir de culpabilité à l’idée de piéger leurs cibles. «lls viennent dans mon pays, ils veulent tuer mon peuple», explique l’une des deux femmes, dont le père est toujours au front et le frère est mort, tué par un soldat russe.

Quand l’intelligence artificielle révolutionne l’art de la guerre

L'intelligence artificielle est utilisée de part et d’autre du conflit. Quelques jours seulement après le début des hostilités en mars 2022, des pirates russes avaient en effet diffusé des deepfakes sur des sites ukrainiens. Ces vidéos montraient une fausse allocution de Zelensky annonçant la défaite de son armée face à la Russie.

L'IA est par ailleurs employée directement sur le terrain. L’entreprise américaine Palantir a par exemple fourni à Kiev des outils d’intelligence artificielle permettant d’aider le commandement à connaître les mouvements et positions des troupes russes en temps réel.