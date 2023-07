Voici le signe astrologique dont il faut le plus se méfier

Beau parleur, inconstant, malhonnête... Parmi les douze signes astrologiques, il y en a deux dont il faut particulièrement se méfier.

Sur la première marche du podium des signes dont il faut se méfier, on retrouve les Gémeaux. Dès qu'il en a l’occasion, ce natif a tendance à séduire avec les mots. Les individus nés entre le 21 mai et le 21 juin sont en effet réputés pour être «des beaux parleurs».

D’autre part, «il fait preuve de ruse afin de servir ses propres intérêts», explique l’astrocoach Nathalie Marcot, qui rappelle que ces analyses sont des généralités.

En effet, pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral, précise la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Gouverné par Mercure, planète qui symbolise l’échange et le langage, ce signe d’Air maîtrise l’art de la parole et «manie bien les mots». Pour arriver à ses fins, il est capable «d’embobiner ses collègues, ses proches, et même ses amis».

Ce signe double est également «inconstant». Il peut avoir «un comportement très changeant car c’est un signe de fin de saison, donc mutable», et d’autre part parce qu’«il est lié à Mercure, la planète du mouvement».

Autre signe d’Air dont il faut se méfier : la Balance. Et pour cause, «même si elle est douce et conciliante, elle n’est pas toujours sincère».

Dirigée par Vénus, planète de l’affectif, «la Balance veut être aimée de tous, c’est pourquoi elle n’ose pas toujours dire qu’elle pense vraiment», contrairement au Bélier, qui, lui, est réputé pour être direct et honnête, note Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.