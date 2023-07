Invasion de Frelons : où se cachent-ils en général dans une maison ?

La France fait face à une importante invasion de frelons en 2023. Découvrez où ces insectes préfèrent loger leur nid.

Les frelons asiatiques, également connus sous le nom de Vespa velutina, se manifestent de plus en plus, notamment en été, lorsque les chaleurs augmentent. Originaires de Chine et du nord de l’Inde, ces insectes se sont répandus dans plusieurs pays au cours des dernières décennies, notamment en France.

Ces vespidés, qui causent la mort de dizaines de personnes chaque année dans l'Hexagone, se font de plus en plus présents dans nos jardins, mais aussi nos foyers. Selon Serge Gadoum, entomologiste à l’office pour les insectes et leur environnement (Opie), l’invasion de frelons asiatiques en 2023 peut s’expliquer par la météo, mais aussi le réchauffement climatique.

«Un hiver plus doux permet une meilleure survie des fondatrices [..], s'il fait suffisamment chaud, la colonie va se développer plus rapidement», a-t-il expliqué.

De plus, il faut savoir que les frelons asiatiques se nourrissent principalement d’insectes, notamment d’abeilles. Les régions riches en ressources alimentaires, telles que les zones agricoles ou les zones avec une forte densité d’abeilles, peuvent attirer les frelons asiatiques et favoriser leur établissement.

Des nids souvent bien cachés

Mais alors, où les trouvent-on ? Les nids sont souvent bien cachés et construits dans des endroits difficiles d’accès. De manière générale, le nid du frelon asiatique prend l’apparence d’une sphère et est souvent construit en hauteur, à plus de 10 mètres d’altitude.

La plupart du temps, le frelon asiatique installe son nid près d’un point d’eau, qu’il consomme en grande quantité pour nourrir ses larves ainsi que pour la construction de son nid.

Les nids sont généralement construits dans des cavités ou des creux. Recherchez les trous d’arbres, les fissures dans les bâtiments, les auvents, les balcons, ou les toits où un nid pourrait être dissimulé. Vous pourriez apercevoir des activités fréquentes de va-et-vient près de ces endroits.

Pour vous en débarasser, n'agissez pas seul au risque de vous faire piquer, mais faites appel à des profesionnels équipés.