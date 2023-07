Voici les 10 passeports les plus puissants du monde en 2023

Henley & Partners a publié son dernier classement concernant les passeports «les plus puissants» au monde. Découvrez le top 10 et la place de la France.

Grâce aux données exclusives et officielles de l'Association internationale du transport aérien (IATA), Henley & Partners a publié son dernier classement des passeports «les plus puissants» au monde. Un document basé sur le nombre de destinations auxquelles les détenteurs de passeports peuvent accéder sans visa préalable.

Et pour la première fois depuis une demi-décennie, le Japon a perdu la première place, détrôné par Singapour.

En effet, les citoyens de Singapour peuvent visiter 192 destinations sur 227 sans visa. Derrière, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne se retrouvent à égalité en deuxième position, leurs ressortissants pouvant se rendre dans 190 pays sans visa.

Les détenteurs de passeports japonais rejoignent six autres pays : l'Autriche, la Finlande, la France, le Luxembourg, la Corée du Sud et la Suède, en troisième position. Les citoyens de ces pays peuvent accéder à 189 pays sans besoin de visa.

Nos voisins du Royaume-Uni occupent la quatrième place, aux côtés du Danemark, de l'Irlande et des Pays-Bas, avec l'accès à 188 destinations.

Une progression de deux places pour le Royaume-Uni après un déclin durant les six dernières années. En 2014, ils occupaient la première place à égalité avec les États-Unis, avant de reculer dans le classement au cours des années qui ont suivi.

Des passeports mal accueillis

Parmi les passeports les plus faibles, on retient celui de l'Afghanistan, qui se trouve en bas de la liste et n'a accès qu'à 27 pays sans visa. Parmi les autres passeports «faibles» figurent l'Irak (29 pays), la Syrie (30 pays) et le Pakistan (33 pays).

Depuis la création de l'indice en 2005, la tendance générale est à une plus grande liberté de voyage. Le nombre moyen de destinations auxquelles les voyageurs du monde entier peuvent accéder sans visa a presque doublé en dix-huit ans, passant de 58 à 109.

Les pays dont l’indice a le plus progressé sont les Émirats arabes unis, qui ont ajouté 107 destinations à leur score d'exemption de visa depuis 2013, ce qui leur a permis de faire un bond de 44 places dans le classement au cours des dix dernières années, passant de 56 à 12.

Le TOP 10 des passeports les plus puissants au monde

1. Singapour (192 destinations)

2. Allemagne, Italie, Espagne (190 destinations)

3. Japon, Autriche, Finlande, France, Luxembourg, Corée du Sud et Suède (189 destinations)

4. Royaume-Uni, Danemark, Irlande et Pays-Bas (188 destinations)

5. Belgique, République tchèque, Malte, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal et Suisse (187 destinations)

6. Australie, Hongrie et Pologne (186 destinations)

7. Canada et Grèce (185 destinations)

8. Lituanie et Etats-Unis (184 destinations)

9. Lettonie, Slovaquie et Slovénie (183 destinations)

10. Estonie et Islande (182 destinations)