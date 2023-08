Pour leur 50e anniversaire de mariage, il offre un champ de tournesol à sa femme

Aux Etats-Unis, un agriculteur a offert un champ de tournesols à sa femme pour leur cinquantième anniversaire de mariage.

Un agriculteur américain a placé la barre très haut. En plus d'un bouquet de fleurs, Lee Wilson a décidé d'offrir pas moins de 32 hectares de tournesols, soit environ 1,2 million de fleurs, à sa femme, pour fêter leurs cinquante ans de mariage.

«Nous fêtons notre 50e anniversaire de mariage le 10 août, donc j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'un homme peut offrir à sa femme à cette occasion. Elle a toujours aimé les tournesols et j'ai pensé que c'était l'année pour en planter, donc nous lui avons planté 52 hectares de tournesols», a déclaré Wilson à Kake-tv.

Kansas farmer Lee Wilson surprised his wife, Renee, with 80 acres of sunflowers for their 50th wedding anniversary. https://t.co/WeMVM9Qpe6

