La Bretagne accueille les championnats du monde de lancer... de menhirs

Jeudi 3 août marque le grand retour du championnat du monde de lancer de menhirs, qui se déroulera, comme habituellement, à Guerlesquin, dans le Finistère.

Guerlesquin, fief mondial du lancer de menhirs, remet ça. La commune du Finistère, ne pouvait pas manquer ce rendez-vous immanquable de l’été. Comme une tradition ancrée depuis plusieurs années maintenant, le championnat du monde de lancer de menhirs sera de retour demain, jeudi 3 août, comme l’annonce actu.fr.

Il s’agira de la 19e édition de cette compétition mythique pour la commune bretonne qui viendra clôturer la fête du village des irréductibles. Et attention, il s’agit d’une tradition solide, avec des codes à respecter.

A l’instar des autres années, les festivités commenceront à 12h30 précises par un grand repas à l’image des meilleurs banquets d’Astérix et Obélix, avec du sanglier grillé au menu. Une entrée en matière idéale pour prendre des forces avant de passer à l’épreuve physique.

Ensuite, tout le monde a rendez-vous sur la place du Martray pour assister au moment tant attendu : le championnat du monde de lancer de menhirs. A ce moment-là, les participants rencontreront le druide auprès duquel ils recevront une potion magique.

La compétition se déroulera en quatre catégories : Idéfix pour les enfants, Falbala pour les femmes, Astérix pour les moins de 20 ans et enfin Obélix pour les plus de 20 ans. Chacune de ces catégories se verra attribuer un menhir d’un poids adapté, à lancer le plus loin possible.

La fête du village a rappelé sur sa page Facebook les records enregistrés dans chaque catégorie. Il faudra beaucoup de potion magique aux participants de cette édition pour espérer battre ces distances historiques.