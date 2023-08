Leur vol est annulé, 24 ados d'une colonie «abandonnés» sur le tarmac d'Orly

Suite à une annulation de vol de dernière minute, datant du mercredi 2 août, 24 adolescents restent bloqués à Paris durant deux jours. Contactée par CNEWS, la compagnie aérienne assure la prise en charge des billets et des indemnités compensatoires.

Des vacances qui commencent très mal pour des adolescents qui ont dû revoir leurs plans. La colonie «Temps Jeunes», dont les 24 adolescents font partie, située près de Lyon, a reçu un mail, quelques minutes avant le décollage (à 22h15 ce mercredi), de Transavia, lui indiquant que leur vol, en direction de l'Islande, était annulé.

LES ADOLESCENTS MIS AU COURANT SUR LA ROUTE DE L'AÉROPORT

La responsable du service relation client de la colonie, Monica Riou, était stupéfaite, suite à l'annonce de la compagnie. Elle a témoigné auprès de nos confrères de France 3 : «Le vol était prévu au décollage à 22h15 pour arriver à Reykjavik à 23h55. Nous avons reçu un simple mail nous informant que le vol était tout bonnement annulé. La raison évoquée dans le courrier : une problématique de personnel navigant, une indisponibilité de l’équipage !»

Problème, au moment de la réception du mail (à 14h22), les adolescents étaient déjà en route pour l'aéroport : «Les enfants viennent de toute la France, donc on avait déjà organisé les pré-acheminements dès le matin, depuis Toulon, Saint-Jean de Maurienne, Bordeaux, Niort... Ensuite, nos équipes les récupèrent dans les différentes gares, et nous partons direction Orly. Donc, à ce moment-là, à 14h22, nous n’avons plus la possibilité de faire marche arrière. Nous avons informé les familles que le vol était annulé en leur disant que l'on cherchait une solution», a expliqué Monica Riou.

VISITE DE PARIS EN ATTENDANT LE PROCHAIN VOL CE SAMEDI

Contactée par nos soins, Transavia nous a informés que les adolescents pourront finalement partir pour l'Islande ce samedi 5 août. Les billets, ainsi que les indemnités compensatoires, seront pris en charge par la compagnie néerlandaise.

En attendant le vol, les animateurs de la colonie ont trouvé une solution pour occuper les adolescents : visiter Paris. «Les animateurs les emmèneront visiter Paris. Cela nous est déjà arrivé début juillet, on avait amené des enfants au parc Astérix. Dans ce cas présent, nous trouverons une solution alternative pour que cette journée ne soit pas perdue, et qu’elle soit une journée de vacances et de visite», a détaillé la responsable du service relation client de la colonie.