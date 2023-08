Tinder : les secrets d’une bio réussie dévoilés par une étude

Dans une nouvelle étude, la célèbre application de rencontre Tinder révèle les secrets qui vous permettront d'optimiser vos chances de matcher. Découvrez-les sans plus attendre.

Et si c'était votre tour ? Alors que l'été est souvent propice aux rencontres, l’application de rencontre la plus populaire au monde dans le domaine, Tinder, révèle les astuces pour vous permettre de matcher grâce à une bio réussie.

Pour commencer, Tinder indique qu'une biographie optimale comporte entre 15 et 45 mots maximum. Et ceux-ci seraient particulièrement importants car les premières impressions sont clés. Il est nécessaire de donner un aperçu de sa personnalité dans sa biographie.

Près de 45% des célibataires âgés de 18 à 24 ans préfèrent que leur partenaire potentiel soit transparent sur ce qu'il veut dans sa bio, qu'il indique donc s'il recherche une relation à long ou à court terme. En effet, 51% des jeunes célibataires sont plus enclins à considérer un profil lorsque la personne a donné un aperçu de sa personnalité.

Soigner son français

Par ailleurs, il convient de soigner son écrit. Car 30% des jeunes célibataires considèrent les fautes de grammaire et d’orthographe comme un «red flag» («drapeau rouge» en français, soit une mise en garde) et un autre tiers (35%) est découragé si la biographie d'un autre célibataire ressemble plus à une liste de courses qu’autre chose.

Côté photo, les images retouchées seraient à proscrire pour 39% des interrogés. Mieux vaut utiliser un éventail de quatre à cinq photos qui montrent vraiment qui vous êtes. Bon également à savoir, plus de 40% des jeunes célibataires seraient plus enclins à rencontrer quelqu'un qui a un bon sens vestimentaire sur les photos de leur profil.

Il est également recommandé d'évoquer vos centres d'intérêt et vos loisirs dans votre biographie, afin d'attirer des personnes ayant des passions similaires, ou qui souhaitent simplement en savoir plus.

À l'image d'une relation, une bio s'entretient, c'est pourquoi Tinder vous conseille de l'actualiser. La vérification de votre profil peut apporter un dernier atout, puisque selon les membres âgés de 18 à 25 ans, le fait d'avoir une photo vérifiée leur donne 10% de chances supplémentaires de rencontrer quelqu'un.

Lancée en 2012, l'application Tinder a été téléchargée plus de 530 millions de fois. Elle est disponible dans 190 pays et dans plus de 45 langues. Plus de la moitié des membres sont âgés de 18 à 25 ans. En 2022, Tinder a été désigné comme l'une des entreprises les plus innovantes du monde par Fast Company.