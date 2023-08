Insolite : la musique Cotton Eye Joe résonne en plein match de tennis entre Jessica Pegula et Iga Swiatek à Montréal

Le jeu a été interrompu en pleine demi-finale du Masters 1000 de Montréal (Canada) opposant Jessica Pegula à Iga Swiatek ce samedi 12 août, après que la chanson «Cotton Eye Joe» a retenti dans les haut-parleurs lors d’un échange.

no way 'Cotton Eye Joe' comes on mid-point pic.twitter.com/iCYf3hwnPG

— Ryan (@Some1NamedRyan) August 12, 2023