Etats-Unis : en changeant son prénom, un client de Subway va profiter de sandwichs gratuits à vie

Aux Etats-Unis, l’enseigne de restauration rapide «Subway» a lancé un défi à ses clients, les invitant à changer leur prénom pour bénéficier de sandwichs gratuits à vie.

Une initiative originale. L’enseigne de restauration rapide «Subway» a lancé, mercredi 26 juillet dernier, un défi de taille à ses fans. Le concept, nommé «Name Change Challenge» (le défi du changement de nom en français, ndlr), consiste en effet, comme son nom l’indique, à changer son prénom afin de pouvoir profiter de sandwichs «Subway» gratuits à vie, a précisé l’enseigne dans un communiqué.

«Après avoir rehaussé l'ensemble de son menu avec des viandes fraîchement tranchées et introduit une collection de nouveaux sandwichs «Deli Hero» dans les restaurants américains plus tôt cet été, Subway cherche à récompenser son plus grand fan en lui offrant des sandwichs gratuits à vie s'il change légalement son prénom en Subway», peut-on lire dans le communiqué.

«Subway sélectionnera un heureux gagnant qui gagnera des sandwichs gratuits et prendra une nouvelle identité emblématique», a ajouté l’enseigne. Le défi s'est déroulé entre le 1er et le 4 août. Près de 10.000 personnes ont alors participé à ce challenge. Elles devaient se rendre sur le site SubwayNameChange.com pour s’inscrire au «Name Change Challenge».

Si l’enseigne n’a toujours pas annoncé le vainqueur du défi, «Subway» a promis de rembourser tous les frais juridiques engendrés par ce changement de prénom. «Subway fournira au gagnant de l'argent pour rembourser les frais légaux et de traitement du changement de nom. Il est donc facile et sans effort de devenir Subway et de savourer de délicieux sandwichs à vie», a commenté l’entreprise.