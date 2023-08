Voici le signe astrologique le plus indécis

Toujours hésitante, la Balance est bien souvent incapable de trancher. Même s’il n’y a aucun enjeu, ce signe a beaucoup de mal à prendre des décisions.

On part en Italie ou en Espagne ? On dîne dans un restaurant japonais ou italien ? On part en avion ou en train ? Quand on pose ce genre de questions à une personne née sous le signe de la Balance, il y a de fortes chances qu’elle réponde : «Je ne sais pas».

En effet, selon l’astrocoach Nathalie Marcot, «ce signe d’Air est le plus indécis du Zodiaque». Parce qu'elle veut toujours plaire à tout le monde, la Balance est bien souvent incapable de trancher. Dirigé par Vénus, la planète de l'amour, «ce signe ne sait jamais ce qu’il veut», et s’en remet souvent aux autres.

La Balance «recherche en permanence l’équilibre et l’harmonie, et craint de le rompre en faisant les mauvais choix», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Peu importe l'importance de la question, ces natifs vont se montrer indécis. «Du choix de la couleur de robe à la saveur de son yaourt, elle se demande toujours ce qu’elle doit faire», insiste Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

Pour rappel, ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et les autres caractéristiques du thème astral.