Un couple demande à être remboursé après avoir passé un vol assis à côté d’un chien qui ronflait et qui sentait fort

Un couple néo-zélandais a réclamé un remboursement après avoir enduré un vol à côté d'un chien qui ronflait bruyamment et dégageait une forte odeur pendant tout le trajet.

Une situation inédite. Gill et Warren Press, originaires de Wellington (Nouvelle-Zélande), ont demandé à être indemnisés par Singapore Airlines après avoir passé 13 heures de vol en compagnie d'un chien de soutien émotionnel bruyant et malodorant.

L'incident s'est produit lors de la première étape de leur voyage entre Paris et Singapour, lorsque le couple a réalisé que leurs sièges en classe économique supérieure étaient situés à côté d'un passager accompagné du chien en question. «J'ai entendu un gros grognement», a déclaré Mme Press au média Stuff. Elle a ajouté : «Je pensais que c'était le téléphone de mon mari, mais nous avons baissé les yeux et nous avons réalisé que c'était le chien qui respirait».

Après avoir demandé à changer de place, le personnel de bord les a informés que les seuls sièges disponibles étaient à l'arrière de la classe économique. Contraint de rester à sa place, le couple a signalé que l'odeur est devenue insupportable à mi-chemin du voyage, en raison des émissions gazeuses du chien, et que l'animal occupait une partie de l'espace pour les jambes de M. Press : «Mon mari portait un short et recevait la salive du chien sur sa jambe».

«Une offre inacceptable»

À la suite d’une nouvelle plainte, le couple a finalement été déplacé sur les sièges situés à l'avant de la classe économique, qui étaient initialement occupés par le personnel de cabine.

Bien que la compagnie aérienne ait assuré que l'incident avait été pris en compte et qu'elle prendrait contact avec le couple, ce dernier n'a reçu aucune nouvelle près d'une semaine plus tard. Mme Press a donc envoyé une plainte par courrier électronique et s'est vue offrir un bon de voyage de 200 dollars néo-zélandais (environ 110 euros) pour chacun d'eux trois semaines plus tard. Cependant, le couple a jugé cette offre inacceptable et a réclamé un remboursement complet. «Nous n'avons pas eu l'expérience pour laquelle nous avons payé», a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de la compagnie aérienne a exprimé ses excuses en affirmant que «Singapore Airlines s'efforce d'informer les clients susceptibles d'être assis à côté d'un chien d'assistance avant l'embarquement». Il a également ajouté : «Nous nous excusons sincèrement que cela n'ait pas été le cas dans cette affaire et nous travaillerons avec nos équipes de l'aéroport pour veiller à ce que cette lacune ne se reproduise pas à l'avenir».