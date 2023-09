Insolite : les images impressionnantes d'une inondation de vin rouge dans un village portugais (Vidéo)

Un accident dans une distillerie a provoqué une étonnante et impressionnante inondation de vin rouge dans le village de São Lourenço do Bairro, au centre du Portugal.

Un torrent de vin rouge. Ce dimanche 10 septembre, les rues du petit village de São Lourenço do Bairro, au centre du Portugal, ont été littéralement inondées de vin après un accident dans la distillerie Levira.

Selon la presse locale, deux cuves ont éclaté provoquant le déversement de plus de deux millions de litres de vin propre à la consommation dans les rues.

Two large wine containers broke yesterday in the town of Levira, Portugal, which lead to the streets being flooded with wine. pic.twitter.com/hw6avobgje

— Brain Quest (@AweInspireMe) September 11, 2023