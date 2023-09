Des cadavres présentés comme «non-humains» vieux de 1.000 ans exposés au Congrès mexicain (Vidéo)

Des squelettes fossilisés présentés comme «non-humains» et pouvant appartenir à une espèce extraterrestre, ont été exposés au public, ce mardi 12 septembre, à l’occasion d'un congrès sur les Ovnis et les phénomènes paranormaux au Mexique. Selon plusieurs sources, il s'agirait en réalité d'un assemblage de restes humains momifiés.

Des restes d’extraterrestres au Mexique ? C’est la surprenante théorie avancée par des spécialistes après l’exposition publique lors d’un congrès au Mexique, ce mardi 12 septembre, de deux corps présumés d’une espèce extraterrestre, datant de 700 à 1.800 ans. Ces spécimens momifiés et fossilisés étaient exposés dans des boîtes vitrées pour que tous puissent les voir. Ils auraient été récupérés en 2017 à Cuzco, au Pérou. Toutefois, leur origine non-humaine est contestée par plusieurs sources.

© Henry ROMERO/REUTERS



«Ces spécimens ne font pas partie de notre évolution terrestre»

Quelques jours avant l’organisation d’un événement similaire aux États-Unis, le Mexique a décidé de tenir son tout premier congrès dédié aux phénomènes paranormaux, aux Ovnis et à la vie extraterrestre, devant le Parlement. L’événement a été dirigé par Jaime Maussan, un mexicain qui se présente comme journaliste et ufologue, et qui enquête sur les phénomènes extraterrestres depuis plusieurs décennies. Il a également été co-animé par des scientifiques mexicains.

Jaime Maussan, sous serment, a présenté ses découvertes aux membres du gouvernement mexicain et aux responsables américains. Il a déclaré que les spécimens avaient récemment été étudiés à l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), où des scientifiques ont analysé les corps à l’aide de la datation au carbone 14. «Ces spécimens ne font pas partie de notre évolution terrestre. Ce ne sont pas des êtres trouvés après un accident d’Ovni. Ils ont été trouvés dans des mines de diatomées (algues) et ont ensuite été fossilisés», a déclaré Jaime Maussan aux participants, selon le média espagnol Marca.

Des restes humains assemblés puis fossilisés

Pourtant, si toute cette histoire paraît bien crédible, il semblerait que les informations de Jaime Maussan soient erronées. En effet, des internautes ont remarqué une étrange similitude entre ces prétendus corps extraterrestres et des découvertes présentées dans un documentaire intitulé «unearthing Nazca», disponible en 2017 sur le site Gaia.com, une plate-forme spécialisée dans les pseudosciences, dont les thématiques sont proches des sphères complotistes.

Aujourd'hui disponible sur Apple TV, le documentaire présentait des découvertes issues de la ville de Nazca, dont de fameux humanoïdes à trois doigts, dont l'apparence est extrêmement similaire à celle du spécimen présenté par Jaime Maussan au Mexique. Par ailleurs, comme le rapporte le site de «debunk» snopes.com, le producteur qui se cache derrière le documentaire n'est autre qu'un certain... Jaime Maussan.

Selon plusieurs sources, l'un de ces humanoïdes présenté par le «journaliste» mexicain dans le documentaire avait d'ailleurs été analysé par un anthropologue dont les conclusions sont claires : la momie en question est un assemblage de différents restes humains momifiés, et le crâne allongé serait le fruit d'une ancienne coutume péruvienne. Les résultats de nouvelles analyses mandatées par l’Etat sont toutefois attendus. Véritables cadavres extraterrestres ou restes humains assemblés ? Chacun se fera son avis.