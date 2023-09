Powerball : le vainqueur à 2 milliards de dollars s'est acheté une nouvelle villa luxueuse

Le gagnant du Powerball, la grande loterie américaine, a fait une nouvelle folie en achetant un manoir à 47 millions de dollars à Los Angeles, après avoir décroché 2 milliards de dollars au moment de sa victoire.

La nouvelle a attiré l'attention du monde entier. Edwin Castro enchaîne les achats de luxe après avoir décroché le gros lot en novembre dernier, en gagnant 2 milliards de dollars au Powerball.

Comme l'a annoncé le New York Post sur les réseaux sociaux, l'homme a acheté un nouveau bien immobilier de luxe, qui s'élève cette fois à 47 millions de dollars (43,8 millions d'euros). Une annonce qui peut donner le tourni, mais qui attise surtout la curiosité d'un grand nombre de personnes.

Powerball winner Edwin Castro splurges on new $47M LA mansion in latest lavish purchase after $2B win https://t.co/K998jmijTT pic.twitter.com/v7DzIfmPi4 — New York Post (@nypost) September 13, 2023

Il s'agit d'un somptueux manoir dans les hauteurs de Los Angeles, vendu par l'agent immobilier Mauricio Umansky.

Les lieux disposent de sept chambres, onze salles de bain, une piscine à débordement avec vue panoramique sur Los Angeles. L'homme de 31 ans, a aussi à sa disposition des platines DJ, une salle de dégustation de champagne, une passerelle en verre suspendue, une cave à vin et un théâtre. Le lieu comprend aussi des dressings et des coins salons dans les chambres, ainsi qu'un grand étang dans la zone d'entrée.

Une énième folie pour le milliardaire

La vie d'Edwin Castro a radicalement changé depuis bientôt un an. Ce californien, qui menait une vie totalement ordinaire, avait décidé de se rendre dans une station service près de chez lui et d'acheter, sans grande conviction, un billet de loterie pour le Powerball. En quelques minutes, Castro a remporté la somme de 2,04 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros) et est entré dans le monde du luxe et de la richesse.

Depuis le mois de février, date à laquelle il a pu empocher son argent, Edwin Castro a enchaîné les dépenses. Quelques semaines après, le milliardaire a été vu au volant d'une Porsche vintage, estimée à 250.000 dollars. Mais la première grande folie de ce dernier a été l'achat d'une villa de 25 millions de dollars, dans les collines d'Hollywood, entre la villa de la chanteuse Ariana Grande et de l'actrice Dakota Johnson. Elle dispose entre autre d'une piscine à débordement, d'une cave à vin, d'un cinéma, d'un escalier à double hauteur, d'un studio de remise en forme et même d'un spa.

Plus tard, le gagnant a à nouveau craqué et acheté une deuxième villa près de sa ville natale d'Altadena, à 4 millions de dollars. Construite en 1953, elle offre une vue imprenable sur les montagnes de San Gabriel et compte également un home cinéma, un studio d'art et un étang.

Au total, Edwin Castro a dépensé pas moins de 76 millions de dollars dans l'immobilier de luxe, sans compter le reste des achats qu'il continue de faire au quotidien.