Voici les pires défauts pour chaque signe astrologique

Tous les signes astrologiques possèdent des qualités qui leur sont propres, mais aussi des défauts. Pessimiste, froid, têtu, indécis, susceptible, menteur...Voici le plus grand pour chacun des douze signes du zodiaque.

Bélier

Le Bélier réagit de manière incontrôlée. D’après l'astrocoach Nathalie Marcot, qui rappelle que pour faire une analyse approfondie, il faut également prendre en compte l’ascendant, les natifs sont en effet «très impulsifs». Il est dans leur nature d'agir et de parler sans réfléchir, «ce qui peut leur jouer des tours». Ce signe prononce souvent «des paroles qui dépassent sa pensée».

Taureau

Même quand il a tort, le Taureau soutiendra ses idées. Il campe sur ses positions et aime avoir raison. Quand il a un avis sur un sujet, il n’aura que faire du vôtre. Une fois qu’il a décidé quelque chose, rien ni personne ne peut le faire changer d'avis. Autrement dit, il est «têtu et obstiné».

Gémeaux

De son côté, le Gémeaux est reconnu pour son «agitation», dans ses actes et mentalement. Ce signe «brasse de l’air. Il va penser à plein de choses en même temps, être très actif, bouger dans tous les sens. Il ne tient pas en place», précise la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Cancer

C’est le signe le plus susceptible du zodiaque. Peu importe de quelle manière le reproche est formulé, «le Cancer, qui est très sensible et plutôt rancunier, ne va pas l’oublier». Il va tout prendre très à cœur, «garder la remarque en question dans un coin de sa tête et la ressasser durant plusieurs jours».

Lion

Signe de Feu gouverné par le Soleil, le Lion, quant à lui, est un être «autoritaire». En effet, les personnes nées entre le 23 juillet au 23 août aiment endosser le rôle de leader. Il a besoin de «tout diriger», souligne l'astrologue précisant que ce signe est aussi connu pour être «orgueilleux».

Vierge

Avec ce signe de Terre, rien ne doit dépasser. Les natifs de la Vierge sont soucieux du détail, mais de manière obsessionnelle. Perfectionniste de nature, ce signe de Terre «va chercher la petite bête et couper les cheveux en quatre».

Balance

C’est la reine de l’indécision. La Balance peut peser le pour et le contre pendant des heures avant de prendre une décision. Que ce soit au sujet de tenue vestimentaire, du menu, ou encore d’une destination pour les vacances, «elle a du mal à choisir». Et pour cause, «choisir, c’est renoncer à quelque chose», et cette idée lui est insupportable.

Scorpion

La vengeance est un plat qui se mange froid. Voilà une expression qui convient parfaitement au Scorpion. S’il s’est senti blessé, ce signe d’Eau va «chercher à se venger et ne va rien lâcher, même après des années».

Sagittaire

Sagittaire rime avec imprudence. Ce signe de Feu a un goût de l’aventure très prononcé. Les natifs ont soif de découvertes, de liberté, et d’indépendance, analyse Nathalie Marcot. Mais «ils ne voient pas toujours le risque et ont ainsi tendance à se mettre en danger».

Capricorne

Signe de Terre, le Capricorne peut paraître froid et se montre souvent défaitiste et pessimiste. Généralement, les personnes nées entre le 22 décembre et le 20 janvier vont se concentrer sur les aspects négatifs de la vie et partir du principe que les choses vont mal tourner.

Verseau

Il dit ce qu’il pense tout haut, quitte à blesser ses amis ou sa famille. Catégorique, le Verseau peut être «cassant et blessant», que ce soit à travers ses paroles ou ses actes. Et il en a pleinement conscience. C’est «un révolutionnaire, un rebelle».

Poisson

Enfin, le poisson est le champion de la dissimulation. Chez lui, le mensonge est une deuxième nature. «C’est plus fort que lui, il ment sans s’en rendre compte. Il voudrait que la réalité soit aussi belle que dans ses rêves… Donc il s’arrange avec la réalité».