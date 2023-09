Bruxelles : un touriste grimpe sur une statue à plusieurs millions d'euros puis la casse (vidéo)

Un touriste irlandais a endommagé une statue dans la capitale belge, dans la nuit de dimanche à lundi. Interpellé par les autorités, l'homme va devoir payer une facture en dédommagement, à la Bourse de Bruxelles.

Ce touriste irlandais réfléchira désormais à deux fois, avant de grimper ivre sur une statue. L'incident n'a pas pu être caché bien longtemps. L'homme a en effet été filmé, escaladant un génie au flambeau, une magnifique statue de Jos Jacquet, au coeur de la capitale belge, avant de briser l'une des mains du personnage immortalisé dans la pierre.

La Bourse de Bruxelles compte envoyer au jeune homme une facture très salée, pour réparer l'erreur qu'il a commise dans la nuit de dimanche à lundi.

Postées sur les réseaux sociaux, les images ont fait réagir la toile, ainsi que la directrice de la Bourse. «C’est scandaleux ! On vient de tout restaurer !», s'est-elle indignée. Le New York Post a notamment relayé la vidéo.

An Iconic statue in Brussels was damaged by a tourist days after an $150m restoration project was completed. pic.twitter.com/Xhr2s4rZuU

— New York Post (@nypost) September 14, 2023