Danemark : un artiste condamné à rembourser près de 70.000 euros qu'il devait exposer sur des tableaux

Un artiste doit rembourser près de 66.000 euros au musée Kunster, situé à Aalborg (Danemark), dans lequel il devait exposer deux toiles, après avoir dérobé des billets de banque qui lui avaient été prêtés pour la confection des oeuvres.

Une affaire insolite. Le jugement est tombé pour l'artiste danois, Jens Haaning. Il a été condamné, ce lundi 18 septembre, à rembourser près de 66.000 euros au musée Kunster à Aalborg, dans l’ouest du Danemark.

Il y a deux ans, le musée avait fourni une importante somme d’argent en liquide à l’artiste afin de reproduire l’une de ses anciennes œuvres, traitant des revenus annuels d’un citoyen danois et d’un autre de nationalité autrichienne.

Lors de la restitution des travaux de l’artiste, les employés ont été particulièrement surpris quand ils ont découvert des cadres vides et les œuvres joliment rebaptisées : «Take the Money and Run», qu’il faut comprendre par «Prends l’argent et cours».

«La Cour a décidé que l'artiste devait rembourser 492.549 couronnes danoises (66.000 euros) au musée, la somme due, moins le cachet de l'artiste et l'indemnité liée à l'accrochage», a indiqué le tribunal de Copenhague dans un communiqué.

Les toiles vides exposées

À l’époque, le directeur du musée, Lasse Andersson, avait décidé de présenter les deux œuvres, des toiles vides, dans le cadre de son exposition sur le travail moderne. «Elles offrent une approche humoristique et amènent à réfléchir sur la manière dont on valorise le travail», avait-il justifié, assurant toutefois que le musée irait en justice si Jens Haaning, 58 ans, ne rendait pas l'argent dérobé.

Pour son travail, Jens Haaning avait reçu près de 1.340 euros, auxquels il faut ajouter une prime d'exposition. Il poursuivait l'État pour violation de son droit d'auteur.

Interrogé par la télévision TV2 Nord, l'artiste a estimé que le musée avait obtenu «beaucoup, beaucoup plus» que l'argent qu'il a investi initialement, notamment grâce à la médiatisation de l'affaire.