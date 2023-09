Visite de Charles III : ces 3 infos insolites qui montrent son attachement à la France

Charles III, amoureux de la France ? Avec bientôt 35 visites à son actif, une passion pour la gastronomie et l'architecture françaises, le roi s'est attribué la réputation de francophone mais aussi de francophile. Voici 4 anecdotes qui montrent son attachement pour notre pays.

Lors de sa première visite officielle en France cette semaine en tant que roi, à compter de ce mercredi 20 au vendredi 22 septembre, Charles III viendra à Paris et à Bordeaux. C'est une occasion pour lui de renouveler son amour pour la France.

Plus qu'un simple francophone, le roi est aussi francophile. Il attache un lien particulier à l'ensemble du patrimoine français que cela soit au niveau de la gastronomie, de l'architecture ou encore de l'histoire.

Il parle très bien le français

Le nouveau souverain du Royaume-Uni s'est déjà exprimé plusieurs fois en français lors de multiples discours prononcés dans l'Hexagone. En 2018, notamment, il a rendu un hommage aux victimes des attentats de Nice de 2016, exclusivement dans notre langue.

Cet attrait pour la langue française est certainement dû à la bonne pratique de sa mère. La reine Elizabeth II maîtrisait très bien la langue de Molière. Il paraît même, selon les historiens, qu'elle utilisait le français pour communiquer en secret avec sa propre mère dans les couloirs de Buckingham Palace.

Malheureusement, Charles III semblerait être le dernier roi britannique francophone. Il n'a pas réussi à transmettre cette passion à son fils, le prince William qui pratique bien mieux l'allemand.

le roi adore les fromages français

Le roi est réputé pour être un grand amoureux de la gastronomie française en général, et plus particulièrement des fromages. En visite à Paris en 1992, Charles III avait d'ailleurs déclamé son amour pour les fromages français dans un discours resté célèbre.

À l'époque, la Commission européenne voulait en encadrer leur exportation. Le roi avait pris leur défense en jouant la carte de l'humour et en roulant les «r» de manière exagérée.

«Que deviendront le brie de Meaux, le crottin de Chavignol ou le bleu d'Auvergne ? Quel espoir reste-t-il pour la Fourme d'Ambert démodée, le gruyère déformé ou le Pont L’Évêque odorant ? Est-ce que cette obsession des autorisations, des catégories et de l'homogénéisation, aura raison de l'émasculation du robuste roquefort, du reblochon, du camembert ou de l'omniprésent vacherin ?»

Lors de sa visite cette semaine, le nouveau souverain aura l'occasion de déguster des plats typiquement français lors de sa venue à Paris. Un dîner, dont on ne connaît pas encore le menu, est organisé en son honneur au château de Versailles mercredi soir. Et pour la suite du programme, Charles et sa femme Camilla se rendront au château Smith Haut Lafitte à Martillac, où ils auront le plaisir de rencontrer des vignobles français.

IL s'est inspiré du château de villandry pour ses jardins

La famille royale britannique a toujours été prise de passion pour le Val de Loire, région de France dans laquelle se trouve une grande majorité de nos châteaux. Le roi Charles, féru d'architecture, s'est inspiré de nos monuments pour concevoir ses propres habitations. Il dit être tombé amoureux des jardins «à la française» et particulièrement ceux du château de Villandry (Centre-val de Loire) qui ont été un véritable coup de coeur pour le roi.

Il n'a pas hésité à prendre contact avec le jardinier... en français, bien entendu. Les trois terrasses en quinconce et les buis en formes originales ont particulièrement retenu son attention. Il s'en est ensuite inspiré pour la conception de ces jardins dans son château de Highgrove. Il décrit ceux-là comme un mélange de poésie et de romantisme.