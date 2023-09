Voici le signe astrologique le moins compatible avec la Balance

En amour, tous les signes ne sont pas faits pour s’entendre. Alors que la Balance est à l’honneur du 23 septembre au 22 octobre, voici le signe avec lequel ce natif aurait le moins de chance de vivre une belle idylle.

Dans le cadre d’une relation amoureuse, la Balance n’est pas particulièrement compatible avec les signes liés à l’élément Eau et Terre, affirme l’astrocoach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relations de couple. Mais s’il y en a bien un avec lequel elle risque de ne pas s’entendre, c’est le Capricorne.

En amour, la Balance est «charmeuse et romantique. Elle aime le contact et avoir un lien fusionnel» avec son partenaire. Or le Capricorne est «froid et distant». De plus, «ce signe a du mal à exprimer ses sentiments» et la Balance risque d’en souffrir «car elle a toujours besoin d'être rassurée».

En effet, le Capricorne n’est pas du genre à communiquer et à tendance à s’investir davantage dans sa vie professionnelle qu’affective. Tandis que de son côté, insiste la spécialiste, le Balance «attend qu’on lui montre qu’on l’aime, elle est dans l'émotion, le ressenti».

Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, précise que cette incompatibilité est d’autant plus marquée lorsque c’est l’homme qui est Capricorne. «Il ne pense qu’à son travail, et a peu de temps à accorder à Madame Balance, qui va ainsi se sentir délaissée», souligne-t-elle.

Sans compter que ce signe d’Air aime être entouré, alors que le Capricorne, dirigé par Saturne, «est très solitaire et a un côté strict et austère». Toutefois, rappelons que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et les autres caractéristiques du thème astral.