Voici les 6 astuces efficaces pour désinfecter une éponge

Parce qu’on l’utilise aussi bien pour nettoyer sa vaisselle, son plan de travail, ou encore pour essuyer la table, l’éponge est un véritable nid à bactéries. C’est pourquoi il est fortement recommandé de la changer après deux semaines d’utilisation et de la désinfecter deux à trois par semaine.

Le bicarbonate de soude

Pour ce faire, vous pouvez notamment utiliser du bicarbonate de soude. Economique, biodégradable, et non toxique, ce produit est dégraissant et désinfectant. Diluez une cuillère à café de cette fameuse poudre blanche dans 1 litre d’eau chaude, puis laissez tremper l’éponge dans le mélange durant 4 heures. Après il suffit de la rincer et de l'essorer.

Le vinaigre blanc

Autre astuce efficace : utiliser du vinaigre blanc. Placez l’éponge dans un bol contenant une moitié d'eau et une moitié de vinaigre blanc et laissez-la dans cette solution toute la nuit pour être sûr d’éliminer la totalité des bactéries. Il faut savoir qu'un seul centimètre cube peut contenir jusqu'à 50 milliards de bactéries de 118 espèces différentes.

Le jus de citron

Pour redonner une deuxième jeunesse à votre éponge de cuisine, vous pouvez d’autre part opter pour du jus de citron. Ce fruit acide est en effet idéal pour nettoyer désinfecter et désodoriser les surfaces et objets. Pressez le jus dans un bol rempli au trois quart d’eau et faites tremper l’éponge toute la nuit. Le lendemain, vous n’avez plus qu’à la rincer.

Le micro-ondes

Pour tuer les bactéries présentes dans l’éponge, des chercheurs de l’Université de Floride, aux États-Unis, ont trouvé une autre solution : la mettre au micro-ondes durant deux minutes. Pour que cela fonctionne, il faut préalablement mouiller puis essorer l’éponge. La chaleur émise par l’agitation des molécules d’eau éliminera tous les micro-organismes.

Le lave-vaisselle

Enfin, rien de tel qu’un passage au lave-vaisselle. Il suffit de placer l’éponge dans le bac à couverts et de le mettre en route en même temps que la vaisselle. L’idéal est d’opter pour un programme à 60°C. Vous pouvez aussi la mettre dans le tambour de votre machine à laver avec le linge sale, en choisissant là aussi un lavage à 60°C. A la fin du cycle, elle sera propre et saine.

L'HUILE ESSENTIELLE D'ARBRE À THÉ

L'huile essentielle d'arbre à thé est reconnue pour ses propriétés antibactériennes et antifongiques. Pour désinfecter votre éponge, ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé à un bol d'eau tiède. Mélangez bien, puis laissez tremper votre éponge dans cette solution pendant une heure. L'huile essentielle aidera à tuer les bactéries et à donner à votre éponge une odeur fraîche. Après le trempage, rincez l'éponge à l'eau claire et essorez-la bien.