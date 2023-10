Megajackpot à la loterie américaine : que peut-on s'acheter avec un milliard de dollars ?

Aux Etats-Unis, plus d'un milliard de dollars sera mis en jeu à la loterie «Powerball» ce lundi 2 octobre. Que peut-on acheter avec une telle somme ? Voici quelques idées.

Que feriez-vous avec près d'un milliard d'euros ? Tout le monde s'est déjà posé la question devant l'EuroMillions et autres loteries. De l’autre côté de l’Atlantique, les Américains ont les yeux rivés sur le jackpot de la loterie «Powerball». Sans vainqueur depuis plus de 30 tirages, la cagnotte a gonflé pour atteindre 1,04 milliard de dollars.

A titre de comparaison, la chance de remporter une somme pareille est d'une sur 303 millions, soit plus importante que celle d'être frappée par la foudre (une sur un million), selon des données des autorités sanitaires américaines.

Mais le rêve est permis, alors que pourrait-on s'offrir avec un milliard de dollars ?

Presque trois fois l’OM

Fan de football, il ne vous sera pas possible d’acheter le PSG puisque selon le magazine Forbes et les rapports de Brand Finance, le Paris Saint-Germain vaut plus de 4 milliards de dollars. En revanche, le club marseillais est estimé à 379 millions d’euros, d’après Actu Marseille et le cabinet KPMG. Il serait donc possible de l'acheter à presque trois reprises.

9 Airbus A321neo

L’Airbus A321neo peut accueillir 244 passagers et coûte 117 millions d’euros par unité. Vous pourriez en posséder environ 9.

Environ 100 fois la villa de Johnny Hallyday

La propriété de 1.000 mètres carrés du défunt chanteur, située à Marnes-La-Coquette (Hauts-de-Seine), est en vente au prix de 10,5 millions d’euros. Avec 1,04 milliard de dollars, il serait envisageable d'en acquérir environ 100 comme celle-ci.

5.000 Ferrari

Le prix moyen d'une Ferrari est de 200.000 euros même si les prix peuvent aller jusqu'à 300.000 euros. En devenant milliardaire, votre collection pourrait exploser et atteindre les 5.000 modèles.

AU moins 3 méga-yachts

D’après Voile & Moteur, un site spécialisé dans le nautisme, un méga-yacht coûte environ 275 millions de dollars même si les prix peuvent varier. Avec un tel pactole, il serait ainsi possible de vous en offrir plusieurs.

Le montant d'1,04 milliard de dollars sera remis en jeu ce lundi soir.