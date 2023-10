Plus de 60 élèves intoxiqués avec des bonbons au cannabis dans une école en Jamaïque

Des dizaines d'enfants ont été intoxiqués dans une école primaire en Jamaïque après avoir ingurgité des bonbons au cannabis.

Les élèves ne sont pas dans un état critique. Plus de 60 enfants âgés de 7 à 12 ans ont été intoxiqués après avoir consommé des bonbons au cannabis, ont annoncé des médias américains, dont CNN.

Le ministre jamaïcain de l'éducation Fayval Williams a publié sur son compte X (anciennement Twitter) une photo du paquet, où il est notamment mentionné THC, la principale substance psychoactive présente dans le cannabis. Il est également indiqué que les bonbons sont «à conserver hors de portée des enfants» et «non destiné à être utilisés par une personne de moins de 21 ans».

This was reported to MoEY as a pic of the package with the sweets that children from St. Ann’s Bay Primary ate which caused them to vomit and hallucinate. Over 60 primary school students had to be taken to hospital. Parents please beware!! pic.twitter.com/Kf2HhROzIA

— Fayval Williams (@williams_fayval) October 2, 2023