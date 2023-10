Voici le signe astrologique le plus manipulateur

Même s'il faut prendre en compte l'ascendant et toutes les caractéristiques du thème astral pour avoir une analyse précise, l’un des douze signes du Zodiaque serait plus toxique que les autres.

Selon l’astrocoach Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, il s’agit du signe des Gémeaux (21 mai-21 juin).

Gouverné par Mercure, une planète qui symbolise l’échange, la parole, et le langage, ce signe d’Air est «double et très habile avec le verbe». Il peut ainsi aisément «manipuler et embobiner» autrui avec de belles paroles pour arriver à ses fins.

Toutefois, rappelle Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple, il s’agit d’une appréciation générale, cela dépend de votre propre signe astrologique.

Lion et Scorpion

Sur la deuxième marche du podium, figure le Lion (23 juillet-23 août). Et pour cause. Ce signe de Feu, dirigé par le Soleil, «veut toujours avoir raison et se sentir supérieur». Pour se valoriser, il ne va pas hésiter «à rabaisser son entourage».

«Il a tendance à vouloir exercer un pouvoir sur l'autre, pour le soumettre. Il aime sentir que c’est lui le plus fort», détaille-t-elle. Enfin, la troisième place est occupée par le…Scorpion (23 octobre - 22 novembre). Comme le Lion, il «a besoin de dominer».

Lié à Mars, la planète de la guerre et de l’agressivité, et à Pluton, qui représente «le pouvoir, les côtés sombres de l’être humain, ou encore la stratégie», ce signe, dans son côté négatif, est «piquant, et a soif de vengeance», poursuit l’experte.

Et ces natifs sont capables d’empoisonner la vie de la personne visée sur le long terme. «Même après des années, ajoute-t-elle, ils ne lâchent pas le morceau».