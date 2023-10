Airbnb : elle occupe illégalement un appartement depuis 540 jours à Los Angeles et exige 100.000 dollars pour déménager

A Los Angeles, un propriétaire qui louait son appartement via Airbnb se retrouve confronté à une locataire qui refuse de quitter les lieux. Cette dernière va même plus loin et réclame 100.000 dollars.

Elle aurait dû quitter le logement loué sur Airbnb le 19 mars 2022 mais s’y trouve toujours. A Los Angeles, une locataire refuse de quitter les lieux et demande une somme de 100.000 dollars à son propriétaire pour couvrir ses frais de déménagement.

Le propriétaire a confié sa mésaventure au journal américain, Los Angeles Times. Il a expliqué avoir loué l'appartement en septembre 2021 à cette femme pour une durée de six mois pour un coût de 105 dollars la nuit (99 euros).

Tenant-landlord disputes are common in L.A. and are even more confusing when it comes to Airbnbs. There are thousands of listings in the city, many of them illegal, and they've brought a new kind of dispute to L.A.'s chaotic rental market. For example... https://t.co/TrnCcTsqsp

