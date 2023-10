Le plaquage d'une religieuse sur un militant écolo devient viral sur les réseaux sociaux (vidéo)

Une scène ubuesque. Ce lundi 16 octobre, une religieuse de la communauté, «La Famille Missionnaire de Notre Dame» (FMDN), a plaqué au sol un militant écologiste venu perturber les travaux d’un site de pèlerinage de Notre-Dame des Neiges, à Saint-Pierre-de-Colombier en Ardèche.

Devant les caméras de France 3, une religieuse a plaqué un militant qui tentait de bloquer la reprise d'un chantier. La chaîne était venue réaliser un reportage sur le conflit qui oppose la communauté religieuse à des militants écologistes, sur le projet de construction d’un sanctuaire dédié à Notre-Dame des Neiges en Ardèche.

des religieuses défendent le chantier d'un futur centre religieux face aux militants qui bloquent à cause de l'impact sur l'environnement.

Ce lundi 16 octobre, les militants écologistes, venus pour empêcher la reprise des travaux, se sont heurtés aux religieux de la communauté FMDN, qui ont formé une chaîne humaine pour protéger le matériel et permettre aux travaux de se poursuivre.

Très rapidement les choses ont dégénéré, religieux et militants en sont venus aux mains. Il a fallu attendre plus d’une heure et l’intervention d’une dizaine de membres des forces de l’ordre pour que le calme revienne.

Un chantier dans la tourmente depuis 2018

Le projet mené par la communauté catholique, «La Famille Missionnaire de Notre Dame», vise à créer un sanctuaire plus adapté au nombre croissant de pèlerins venant se recueillir et prier Notre-Dame des Neiges. Lancé en 2018, le chantier a rapidement été perturbé par des militants écologistes qui dénonçaient un danger pour l’environnement et notamment la mise en danger d’une plante rare de la vallée de la Bourges (Ardèche).

«Il y a du reseda de jacquin constaté par l’Office français de la biodiversité (Ndlr. en mai 2022). Et ce n’est pas dans l’étude environnementale dont le préfet s’est appuyé pour faire reprendre le chantier. Ils n’ont pas d’autorisation pour détruire des habitats d’espèces protégées», a dénoncé à France 3, le responsable des Ami.es de la Bourges, Sylvain Herenguel.

En juin 2020, une Zone à Défendre (ZAD) a commencé à s’installer conduisant l’Etat à faire stopper les travaux en octobre 2020. Le chantier a repris fin 2022 mais depuis les manifestations se multiplient.