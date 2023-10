Bretagne : il découvre une huître de près de 2 kg

Ce dimanche 29 octobre, un pêcheur de Guingamp, dans les Côtes-d’Armor, a mis la main sur une huître aux mensurations hors normes.

Belle surprise pour ce pêcheur breton. Lors des grandes marées, ce dernier a découvert du côté de l’île à Poule, dans les Côtes-d’Armor, une huître géante, de 28 centimètres de long pour 14 centimètres de large, et qui affiche un poids de 1,640 kg.

«Je n’avais jamais vu une huître de cette taille et en plus, elle a une belle forme», a souligné Christophe, fier de sa trouvaille auprès du média Actu.fr.

« Elle était bien vivante »

C’est en se promenant à la sortie de l’estuaire du Jaudy, non loin d'une zone de parcs à huîtres exploités par des ostréiculteurs, que Christophe est tombé sur cette huître géante.

«Elle était sur le sol, plantée dans la vase. De loin, je pensais que ce n’était qu’une coquille vide, comme on en trouve beaucoup, mais de plus petite taille. Et puis, en me rapprochant, je me suis rendu compte que non, elle était bien vivante», a-t-il confié.

Après l’avoir rapportée chez lui pour l’analyser et avoir pris ses mensurations, le pêcheur a expliqué ne même pas pouvoir l’ouvrir avec un simple couteau : «Je n’ai même pas imaginé la manger et il m’aurait fallu autre chose qu’un simple couteau pour l’ouvrir. Un burin peut-être». Le coquillage a ensuite été remis à l’eau.

D’autres trouvailles similaires

Si cette découverte est particulièrement exceptionnelle, elle n’est pas la seule dans cette catégorie. En effet, d’autres huîtres aux mensurations encore plus grandes ont déjà été trouvées dans la passé.

En octobre 2020, une huître de 22 centimètres, pesant 2,2 kilogrammes, avait été découverte à Carantec dans le Finistère. Le record est cependant détenu par un couple de pêcheurs qui a trouvé en 2014 dans la Rance, une huître géante de 35 centimètres et plus de 2 kilogrammes également.

Pour rappel, l’huître la plus consommée en France fait partie de la catégorie numéro 3. Elle mesure environ 10 centimètres et ne pèse généralement pas plus de 80 grammes. Des mensurations bien loin de ces découvertes.