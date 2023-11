Un enfant de 10 ans violemment attaqué par des cochons en Corse, il frôle l'amputation d'une oreille

Le pire a été évité le 25 octobre dernier, en Haute-Corse, où un petit garçon de 10 ans a été hospitalisé après avoir été attaqué par des cochons. Grièvement blessé, il a échappé à l'amputation d’une oreille.

«C’était une scène de guerre», a confié au Parisien le père d’Alexandre, ce jeune garçon attaqué en Haute-Corse, le 25 octobre dernier. L'enfant de 10 ans a été la cible d’un troupeau de cochons en liberté dans la montagne, alors qu’il promenait son chien au côté de sa tante.

Bien que l’attaque a été particulièrement violente, les jours d’Alexandre ne sont fort heureusement pas en danger. Élève en classe de CM2, il s’est vu tout de même délivrer quarante-cinq jours d’incapacité totale de travail (ITT).

«Je me voyais mourir»

«J’étais avec ma tante, on promenait le chien. Il n’arrêtait pas d’aboyer sur les cochons qui n’ont pas aimé», a raconté Alexandre. Ayant très peu de souvenirs de l’attaque, le garçon a expliqué se rappeler toutefois du moment où les cochons se sont regroupés pour l’attaquer, «je me voyais mourir, je me voyais au paradis».

Apeurée par la scène, la tante d’Alexandre a tenté de s’interposer en éloignant les cochons avec un bâton, en vain, «les cochons étaient tellement excités qu’ils ne réagissaient pas», a rapporté Pierre, le père du garçon. La tante est finalement parvenue à l’extirper du troupeau, avant de s’enfuir tous deux en voiture.

De retour au village, Alexandre a immédiatement été pris en charge par les secours, avant d’être transporté à l’hôpital de Bastia où il a séjourné pendant six jours. En voyant l’état de son fils, Pierre décrit une scène de guerre, «ils l’ont massacré. Il a vu ses chairs, son oreille, son os. Il était couvert de boue, il a été piétiné».

Les blessures du petit garçon soulignent la force et la violence dont ces animaux peuvent faire preuve. Pour rappel, les cochons peuvent peser jusqu’à 250 kg.

Une amputation évitée

À son admission à l’hôpital, les médecins ont qualifié son état de «polytraumatisme». Les blessures sont nombreuses, le garçon a été gravement blessé à la tête et souffre de plaies déchiquetées des pavillons des oreilles, dû aux morsures.

Après plusieurs longues heures d’opération en urgence, Alexandre a finalement évité l’amputation de l’une de ses oreilles. Il souffre cependant toujours d’une fracture du poignet gauche, traitée en urgence au bloc opératoire et a également subi des dizaines de points de suture. Son visage reste très tuméfié, à l’image d’un boxeur après un combat.

Les médecins ont assuré que le garçon se remettra de ses blessures, mais n’échappera pas à un traumatisme particulièrement important, qui nécessitera le suivi de psychologues.

Une plainte déposée contre X

Ne voulant pas rester impuissant face à la gravité de la situation, les parents du garçon ont décidé de porter plainte contre X pour blessures involontaires par personne morale, bien qu’ils pensent tout de même connaître les propriétaires de ces cochons.

Selon Pierre, le père du pauvre garçon, cette étape était d’autant plus nécessaire, car deux ans auparavant, un jeune homme de 18 ans aurait subi la même attaque dans la commune, sans pour autant se tourner vers la justice.